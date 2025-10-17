Тръмп: Надявам се, че войната ще приключи, без Украйна да се нуждае от ракети „Томахоук“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било твърде рано да се предоставят на Украйна ракети „Томахоук“.

По време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски той изрази надежда, че първо ще бъде постигнат мир с Русия, предаде АФП.

„Надявам се, че няма да се наложи да ги използват. Надявам се, че ще успеем да приключим войната, без да се налага да мислим за „Томахоук“, каза Тръмп, докато стоеше до Зеленски в кабинета на Белия дом.