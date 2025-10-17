Тръмп за „Томахоук“: Имаме много, но ни трябват

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му разполага с много ракети „Томахоук“, но също така се нуждае от тях, предава „Украинская правда“, позовавайки се на думите на американския лидер по време на пресконференция в Белия Дом.
„И ние се нуждаем от „Томахоук“ за САЩ. Имаме много от тях, но се нуждаем от тях. Не можем да изчерпим страната си. Те са много важни. Те са много мощни. Те са много точни. Те са много добри. Но и ние се нуждаем от тях“, заяви президентът.
Той добави, че разговорът му с Владимир Путин на 16 октомври е бил „добър“. Той е попитал руския си колега за „Томахоук“ за Украйна.
„Имате ли нещо против да дам няколко хиляди „Томахоук“ на вашия съперник?“ „Не му хареса идеята“, заяви Тръмп, смеейки се.
Той добави още, че срещата му с Путин в Унгария трябва да се състои „доста бързо“, вероятно в рамките на две седмици.
„Марко Рубио, както знаете, ще се срещне със своя колега Лавров и те ще се срещнат много скоро“, добави президентът на САЩ.
Излезли от употреба с 98%прихващаемост.Продай ги на Европа да се опазят,едва ли.
Пенчо Златев ЕЕЕЕЕЙ , ТИ МНОГО ЗНАЕШ БЕ ! АМА СИ ЯКО ДРЪГЛИВ ! ТИ ВСИЧКО ЗНАЕШ И РАЗБИРАШ !
Те са и много скъпи и Европа трябва да ги плати 😀
Наака се след разговора с Императора🤣
Слава Русия КОЙ Е ИМПЕРАТОРА , ЧЕ НЕЩО СЕ НЕ СЕЩАМ ?
Plamen Konov Ами като си 🐑как да се сетиш!
Тръмп цял живот печели от блъфове, шмекерии и като се прави на луд. Така прави и като политик.
Ти дай сега на Украйна от тези ракетки 50-100 бройки, пък повече едва ли ще ти потрябват бай Тръмп! За Китай е лесно! Там ракети не ти трябват! Вдигаш митата и до месец бай Си ти го носят на тепсия!
Смешник
Господин Тръмп е миротворец..
Той е като Цар Кир…
Май е получил обаждане….
Ами запази си ги, къде си тръгнал да даваш на украинските шапшали.
Вожде ,,сделка“? ПСВ, както и ВСВ с катастрофални последици за цялото човечество са започнали поради едноличните решения на някой си вожд. Породени от вечната му алчност за престъпна власт и чужди ресурси. Като гледам как върви и ТСВ няма да е в изключението. Винаги дежурни по презумпция са нагло-саксонсците.
Недоумявам как не са ги забранили тези вождове след края на ВСВ. След края на ПСВ отчасти са прогледнали, как поради едноличните решения на някой си вожд – монарх, милиони хора са останали завинаги в калта – масови гробове. Именно и поради това след края на ПСВ всички монархии са свалени, с изключения на нагло-саксонската, която придобива само фасадна функция. И веднага след това, са им поднесли от същото по много на което казват партии, парламенти, президенти и всякаква подобна престъпна п@плач – все вождове, и все престъпни. Което по същество е същото преопаковано с кухи заглавия, фрази, и внушения. Именно и затова се случва ВСВ.
Ако хората се самоуправляваха с референдуми – войните ще са минало. Погледнато в дълбочина относно първопричината, най голямото зло на този свят са тези които легитимират вождовете, а вождовете им са само крайния продукт, както и едноличните им решения. И в тази връзка ибрикчиите от ,,евроком“ и подобни на вас не са в изключението. Напротив.. Когато целият свят преяде с радиация имената на вас и подобни ще бъдат записани в стелата на позора като съучастници, освен, че историята ще ви покрие със срам за вечни времена.
Нагледен пример как един вожд -васал може да заличи цяла държава. Ако имаше референдум дали украинците искат да има хамерикански ракети на територията им насочени срещу Русия, дали биха гласували с ,,ДА“ след като знаят какво ще последва? Дали някой освен вожда васал и шайката около него ще има един да гласува с ,,ДА“? Как мислите? И дали не си задавате въпроса защо нямаше такъв референдум?