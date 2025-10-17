Тръмп за „Томахоук“: Имаме много, но ни трябват

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му разполага с много ракети „Томахоук“, но също така се нуждае от тях, предава „Украинская правда“, позовавайки се на думите на американския лидер по време на пресконференция в Белия Дом.

„И ние се нуждаем от „Томахоук“ за САЩ. Имаме много от тях, но се нуждаем от тях. Не можем да изчерпим страната си. Те са много важни. Те са много мощни. Те са много точни. Те са много добри. Но и ние се нуждаем от тях“, заяви президентът.

Той добави, че разговорът му с Владимир Путин на 16 октомври е бил „добър“. Той е попитал руския си колега за „Томахоук“ за Украйна.

„Имате ли нещо против да дам няколко хиляди „Томахоук“ на вашия съперник?“ „Не му хареса идеята“, заяви Тръмп, смеейки се.

Той добави още, че срещата му с Путин в Унгария трябва да се състои „доста бързо“, вероятно в рамките на две седмици.

„Марко Рубио, както знаете, ще се срещне със своя колега Лавров и те ще се срещнат много скоро“, добави президентът на САЩ.