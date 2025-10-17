Украински военен специалист оцени идеята на Тръмп за настъпление на Украйна: Действително има ресурси за „Курск 2“

Наскоро, по време на реч в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна иска да започне настъпление и САЩ „ще трябва да вземат решение“ по този въпрос. Офанзивата обаче няма да започне единствено въз основа на решението на Вашингтон, подчерта в интервю пред УНИАН Игор Луценко, военен офицер и съосновател на Центъра за поддръжка на въздушното разузнаване.

„Фразата „вземе решение“ е просто стандартна тирада на Тръмп; вероятно тук той се хвали, че контролира процеса. Няма да започнем настъпление единствено въз основа на решението на САЩ. Това е наша задача и трябва да се подготвим за нея, или не, и неговото решение не играе голяма роля тук“, казва той.

Според Луценко, ако Съединените щати искат да подкрепят хипотетична украинска офанзива, има поне две неща, които могат да бъдат обсъдени. По-конкретно, прехвърлянето на системи за противовъздушна отбрана.

„Не говорим за Patriot, а по-скоро за системи, които противодействат на самолети, защото руснаците в момента тестват все по-далечнообхватни КАБ (коректируеми авиационни бомби). Съответно, както в настъпление, така и в отбрана, за нас е важно да имаме възможно най-малко такива КАБ. Руснаците могат да използват самолети срещу нас, но ние не можем да ги използваме срещу тях поради асиметрията в нашата противовъздушна отбрана. Те могат да свалят самолетите ни от стотици километри, което е трудно за нас“, обясни военният офицер.

Луценко спомена и тактически ракети от клас HIMARS или по-висок като втора такава необходимост. В достатъчен брой те биха могли да помогнат на Украйна да пробие позициите на руските сили в даден район, след което може да започне офанзива.

„И така, това, което правим сега с дронове – опитваме се да унищожим оборудването, което засечем, всички укрепления, които открием, всяка нощ – същото би могло да се направи на много по-висока цена, но много по-бързо и по-ефективно. И всичко това с американски ракети. Мисля, че всеки американски военен офицер от определено ниво би могъл да предложи на своите началници: „Нека дадем на украинците петстотин ракети и само след няколко дни те ще унищожат всичко живо в определен район, всичко, което видят, и ще влязат в него.“ Това е вариантът“, продължи той.

В същото време Луценко отбеляза, че американците не правят нито едното, нито другото. Според него Вашингтон в момента „фундаментално иска да бъде приятел с Русия“. Следователно те играят игра на „даване или вземане“, когато става въпрос за оръжия.

Относно това дали Украйна разполага с ресурсите да извърши подобна офанзива, Луценко заяви, че само главнокомандващият Александър Сирски знае. Той предположи, че ресурсите за операция „Курск 2“ наистина може да са налице.

Според него, както Украйна, така и Русия се опитват да поддържат резерви в случай на необходимост от тяхното използване.

„Например, няма да се изненадам, ако Сирски измисли някоя интересна операция; затова е главнокомандващ. Що се отнася до потенциалните ресурси на Украйна за планиране на подобна операция, това би отнело много дълго време. За да се създаде наистина ефективна щурмова сила, трябва да се работи по това. Може би тази работа вече е свършена някъде“, отбеляза военният.

В същото време той смята, че ако мобилизацията в Украйна се проведе по-добре, „биха могли да бъдат събрани допълнителни 100 000-150 000 войници, които да заменят сегашните и да създадат някаква ударна сила“.

„Хипотетично, украинската държава в момента е способна, с помощта на Генералния щаб или някакви други механизми, да натрупа необходимите ресурси за подобна офанзива, защото вече е успяла да го направи веднъж“, заяви Игор Луценко.