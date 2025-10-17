Украйна удари Сочи с дронове и ракети

В нощта на 17 октомври в руския град Сочи бяха чути експлозии. Властите съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана отблъскват атаки с дронове и ракети; наложени са ограничения за полети на девет летища в цяла Русия, съобщава „Украинская правда“, като се позовава на руски медии, кмета на Сочи Андрей Прошунин, както и руския Telegram канал Astra.

Около 3:00 ч. сутринта кметът на Сочи съобщи, че системите за противовъздушна отбрана отблъскват атака с дронове срещу града.

„Всички служби са поставени в максимална бойна готовност. Оперативната група на града координира действията си“, написа Прошунин.

Telegram каналът Astra публикува видео от Сочи, на което се чуват звуците на сирени и експлозии. Съобщава се, че туристи са евакуирани от хотелите в мазета и подземни паркинги.

Около 5:00 ч. сутринта кметът на града съобщи за предполагаема ракетна атака.

„В Сочи действа система за противовъздушна отбрана. Ракетна атака се отблъсква. Моля жителите и посетителите на Сочи да запазят спокойствие и да спазват необходимите предпазни мерки. Ако живеете близо до бреговата линия, не излизайте навън при никакви обстоятелства; стойте в сигурна стая без прозорци“, заяви Прошунин.

Той също така призова хората да не публикуват видеоклипове на работещи системи за противовъздушна отбрана, отломки от свалени цели или работата на службите за сигурност в социалните мрежи.

Руските медии съобщиха, че освен летище Сочи, ограничения за излитане и кацане са наложени на осем други летища: Краснодар, Самара, Калуга, Нижни Новгород, Казан, Нижнекамск, Уфа и Ярославъл.