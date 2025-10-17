В България пристигна четвърти хеликоптер – линейка

Четвъртият хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха вече е в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новата въздушна линейка ще бъде разположена в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.
С пристигането на тази машина общият брой на хеликоптерите за медицинска помощ става четири. В момента един е позициониран в София, два – в Сливен, а новият – в Долна Митрополия.
Шест бази и 18 болнични площадки
Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са шест, като освен вече активните локации в София, Сливен и Долна Митрополия, нови бази ще има и в Пловдив, село Габровница (община Монтана) и село Буховци (община Търговище).
В момента тече промяна на устройствени планове на имотите, а оперативните бази трябва да бъдат завършени до края на юни 2026 г. Паралелно с това се изграждат и хеликоптерни площадки към болниците – предвидено е те да бъдат 18 на брой в държавни лечебни заведения.
Така, по думите му, системата за въздушна спешна помощ ще стане национално покритие, гарантирайки по-бърза реакция при инциденти и транспортиране на пациенти в критично състояние.
Само за застраховани. Затова хеликоптери трябва да притежават застрахователите.
Да има с какво да се возят търтеите от МС
Диан Димитров не сте запознат с дейността, не говорете грешни неща
