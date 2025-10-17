НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          В България пристигна четвърти хеликоптер – линейка

          Четвъртият хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха вече е в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новата въздушна линейка ще бъде разположена в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

          „Очакваме приемо-предавателния протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След това ще започнат процедурите по регистрация и лицензиране, за да може хеликоптерът да влезе в оперативна готовност“,

          уточниха от здравното министерство.
          С пристигането на тази машина общият брой на хеликоптерите за медицинска помощ става четири. В момента един е позициониран в София, два – в Сливен, а новият – в Долна Митрополия.

          „До края на 2025 година очакваме да пристигне и петият хеликоптер, а последните три ще бъдат доставени през 2026 година“,

          добавят от ведомството.

          Шест бази и 18 болнични площадки

          Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са шест, като освен вече активните локации в София, Сливен и Долна Митрополия, нови бази ще има и в Пловдив, село Габровница (община Монтана) и село Буховци (община Търговище).

          В момента тече промяна на устройствени планове на имотите, а оперативните бази трябва да бъдат завършени до края на юни 2026 г. Паралелно с това се изграждат и хеликоптерни площадки към болниците – предвидено е те да бъдат 18 на брой в държавни лечебни заведения.

          „Целта е България да разполага с осем хеликоптера и шест оперативни бази, така че няколко машини да могат да работят едновременно, докато останалите преминават техническо обслужване“,

          заяви по-рано министърът на здравеопазването Силви Кирилов при откриването на хеликоптерната площадка в Кърджали.

          Така, по думите му, системата за въздушна спешна помощ ще стане национално покритие, гарантирайки по-бърза реакция при инциденти и транспортиране на пациенти в критично състояние.

