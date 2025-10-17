В България пристигна четвърти хеликоптер – линейка

Четвъртият хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха вече е в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новата въздушна линейка ще бъде разположена в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

„Очакваме приемо-предавателния протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След това ще започнат процедурите по регистрация и лицензиране, за да може хеликоптерът да влезе в оперативна готовност", уточниха от здравното министерство.

С пристигането на тази машина общият брой на хеликоптерите за медицинска помощ става четири. В момента един е позициониран в София, два – в Сливен, а новият – в Долна Митрополия.

„До края на 2025 година очакваме да пристигне и петият хеликоптер, а последните три ще бъдат доставени през 2026 година“, добавят от ведомството.

Шест бази и 18 болнични площадки

Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са шест, като освен вече активните локации в София, Сливен и Долна Митрополия, нови бази ще има и в Пловдив, село Габровница (община Монтана) и село Буховци (община Търговище).

В момента тече промяна на устройствени планове на имотите, а оперативните бази трябва да бъдат завършени до края на юни 2026 г. Паралелно с това се изграждат и хеликоптерни площадки към болниците – предвидено е те да бъдат 18 на брой в държавни лечебни заведения.

„Целта е България да разполага с осем хеликоптера и шест оперативни бази, така че няколко машини да могат да работят едновременно, докато останалите преминават техническо обслужване“, заяви по-рано министърът на здравеопазването Силви Кирилов при откриването на хеликоптерната площадка в Кърджали.

Така, по думите му, системата за въздушна спешна помощ ще стане национално покритие, гарантирайки по-бърза реакция при инциденти и транспортиране на пациенти в критично състояние.