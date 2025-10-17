НА ЖИВО
          Начало Война

          В Русия предлагат на САЩ тунел от Чукотка до Аляска

          Тунел между Русия и САЩ
          Тунел между Русия и САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Русия предлагат на САЩ построяването на тунел, който да съедини Чукотка с Аляска. Идеята, с дължина 100 километра, бе презентирана от представителя на руския президент Владимир Путин по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев в социалната мрежа X.

          По думите му, разходите по строителството „са само някакви 65 милиарда долара“, но благодарение на технологиите на The Boring Company, притежание на Илон Мъск, цената може да намалее до под 8 милиарда долара.

          „Да построим бъдеще заедно“, завършва публикацията си Дмитриев.

