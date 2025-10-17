В Русия предлагат на САЩ построяването на тунел, който да съедини Чукотка с Аляска. Идеята, с дължина 100 километра, бе презентирана от представителя на руския президент Владимир Путин по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев в социалната мрежа X.
- Реклама -
По думите му, разходите по строителството „са само някакви 65 милиарда долара“, но благодарение на технологиите на The Boring Company, притежание на Илон Мъск, цената може да намалее до под 8 милиарда долара.
„Да построим бъдеще заедно“, завършва публикацията си Дмитриев.
В Русия предлагат на САЩ построяването на тунел, който да съедини Чукотка с Аляска. Идеята, с дължина 100 километра, бе презентирана от представителя на руския президент Владимир Путин по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев в социалната мрежа X.
- Реклама -
По думите му, разходите по строителството „са само някакви 65 милиарда долара“, но благодарение на технологиите на The Boring Company, притежание на Илон Мъск, цената може да намалее до под 8 милиарда долара.
„Да построим бъдеще заедно“, завършва публикацията си Дмитриев.
Блестяща идея! тези северни руски народи /чукчи ескимоси /пак да се съберат!
В Русия предлагат на САЩ тунел от Чукотка до Аляска!
В отговор, САЩ предлага на Русия тунел от Вашингтон до Москва! Имали вече предварителни консултации с Чарлз Трети, на които присъствала и Урсула фон дер Лайен!
I love how clearly you explained everything. Thanks for this.