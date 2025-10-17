НА ЖИВО
          Варненецът Кристиан Стамов влезе в ТОП 5 на „Top Model of the Universe" – първо телевизионно интервю във „Вечните песни на България"!

          Българската мода има ново лице и то се казва Кристиан Стамов – младият варненец, който прослави страната ни на световната сцена, като спечели пето място и влезе в престижния ТОП 5 на международния конкурс „Top Model of the Universe 2025“, провел се в Истанбул.

          Постижението му е истинска революция за родния моден подиум, тъй като от години България не е имала представител, достигнал толкова високо в световната класация. Кристиан впечатли журито и публиката не само с харизма и визия, но и с интелект, чар и естествено присъствие, което го отличи сред стотици участници от цял свят.

          Днес той е символ на новото поколение успели българи – млад, образован и вдъхновяващ. Владее няколко чужди езика, развива се активно в сферата на модата и рекламата и е пример за упоритост и талант. Кариерата му започва почти на шега, но щом стъпва на международния подиум – светът буквално обръща поглед към него.

          „Никога не съм вярвал, че ще бъда на световна сцена, но когато усетих прожекторите и знамето на България до мен, разбрах, че това е само началото“, споделя младият модел.

          Кристиан Стамов ще гостува във „Вечните песни на България“ с Владислав Славов, където ще даде своето първо телевизионно интервю – на 19 октомври (неделя) от 20:00 ч. по ТВ Евроком.

          Любопитен факт е, че двамата се запознават именно на конкурса в Турция, където Владислав Славов също е специален гост и получава наградата за особен принос към международните модни форуми. Срещата им там поставя началото на приятелство и идея – да разкажат на българската публика за великата победа на българската мода и за младите хора, които издигат името на България по света.

          Не пропускайте първото телевизионно интервю на Кристиан Стамов – само във „Вечните песни на България“ с Владислав Славов, на 19 октомври, неделя, от 20:00 ч. по Евроком!

