          Венци Стефанов за Ботев Пловдив: Потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, за да имат някакво предимство

          Президентът на Славия отново говори във връзка със скандала между "канарчетата" и "белите" и опита за манипулиране на играчи

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Да седна до Илиян Филипов? Той ме съди, а аз да седна до него. Изобщо не искам да се разбираме. Да не дърпат дявола за опашката, защото всичко е ясно, точно и доказано. Полицията и прокуратурата имат всички факти. Може да ме осъди за неправилно дишане.” Това обяви босът на Славия Венцеслав Стефанов по повод скандала, който избухна преди мача с Ботев Пд. Както е известно той обвини съперника, че се опитвал да „хване“ футболисти от неговия отбор.

          „Потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, за да имат някакво предимство. Безкрайно съм щастлив, че в отбора има мъже. Дойдоха и казаха истината право в очите. Какво мисли ръководството на Ботев, си е негов проблем. Имаме достойни хора и съм убеден, че момчетата няма да се повлияят от този инцидент. Съжалявам, че това нещо се случи, но смятам, че с играта и мъжеството си ще покажем, че това нещо не може да се случи“ – разкри още по темата Стефанов.

          Той коментира и назначаването на Ратко Достанич да треньор на Славия: “Той е човек, когото познавам, с висок морал, качества, ум и възпитание. Това подхожда на Славия. Разговарях с него и го помолих да дойде. Смятам, че съм се спрял на правилния човек.”

          За скандала със Светослав Вуцов в националния отбор на България Стефанов бе лаконичен: “По тези въпроси разговаряйте с бащата на Светльо Вуцов. Мисля, че ме разбрахте.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Дългоочакваният мач между Ботев Пловдив и Славия завърши без победител

          Николай Минчев -
          Ботев Пловдив и Славия не излъчиха победител в двубоя си от 12-тия кръг на Първа лига. Срещата в събота завърши 1:1 в съботния следобед....
          Футбол

          Челси победи Нотингам и сякаш подписа присъдата на Постекоглу

          Николай Минчев -
          Челси спечели визитата си на Нотингам Форест от осмия кръг на Висшата лига с 3:0. „Сините“ вкараха и трите си попадения след почивката. Младият...
          Футбол

          Христо Янев: За ЦСКА е важно да започне да показва по-голямо постоянство

          Николай Минчев -
          Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне...

