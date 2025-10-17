Венци Стефанов за Светослав Вуцов: Кой си ти? Над националния отбор или флаг?

Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира оттеглянето на Светослав Вуцов за неопределено време от националния отбор. Бизнесменът смята, че стражът повече не трябва да получава повиквателна за селекцията и отново има вмешателство от страна на баща му.

Припомняме ви, че до трансфера в Левски отново имаше разправии, така че още през пролетта имаше критики от Стефанов към Велислав Вуцов.

„Това са думи на баща му за мен, този човек само вреди на малкия. Какво значи временно – сега искам, утре не искам. Това е национален отбор, чест и гордост е за всеки, ти трябва да защитаваш честта на Родината. За мен такива хора нямат място в националния и никога повече не трябва да бъде викан. Как така е временно българин, ама малко няма да бъде, после пак ще бъде.

Кой си ти? Над националния отбор или флаг? Само баща му може да му докара такива главоболия на главата. Не виждам с какво е наранен, просто срамота.

Не може един млад по този начин да си играе с националната чест и гордост, не можеш да бъдеш малко българин, а утре ще бъде повече българин, какво трябва да се промени за него“ – сподели Стефанов пред „Блиц“