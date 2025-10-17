НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Венци Стефанов за Светослав Вуцов: Кой си ти? Над националния отбор или флаг?

          Президентът на Славия говори по повод скандала между вратаря на Левски и щаба на националния отбор

          8
          295
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира оттеглянето на Светослав Вуцов за неопределено време от националния отбор. Бизнесменът смята, че стражът повече не трябва да получава повиквателна за селекцията и отново има вмешателство от страна на баща му. 

          - Реклама -

          Припомняме ви, че до трансфера в Левски отново имаше разправии, така че още през пролетта имаше критики от Стефанов към Велислав Вуцов.

          „Това са думи на баща му за мен, този човек само вреди на малкия. Какво значи временно – сега искам, утре не искам. Това е национален отбор, чест и гордост е за всеки, ти трябва да защитаваш честта на Родината. За мен такива хора нямат място в националния и никога повече не трябва да бъде викан. Как така е временно българин, ама малко няма да бъде, после пак ще бъде.

          Кой си ти? Над националния отбор или флаг? Само баща му може да му докара такива главоболия на главата. Не виждам с какво е наранен, просто срамота.

          Не може един млад по този начин да си играе с националната чест и гордост, не можеш да бъдеш малко българин, а утре ще бъде повече българин, какво трябва да се промени за него“ – сподели Стефанов пред „Блиц“

          Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира оттеглянето на Светослав Вуцов за неопределено време от националния отбор. Бизнесменът смята, че стражът повече не трябва да получава повиквателна за селекцията и отново има вмешателство от страна на баща му. 

          - Реклама -

          Припомняме ви, че до трансфера в Левски отново имаше разправии, така че още през пролетта имаше критики от Стефанов към Велислав Вуцов.

          „Това са думи на баща му за мен, този човек само вреди на малкия. Какво значи временно – сега искам, утре не искам. Това е национален отбор, чест и гордост е за всеки, ти трябва да защитаваш честта на Родината. За мен такива хора нямат място в националния и никога повече не трябва да бъде викан. Как така е временно българин, ама малко няма да бъде, после пак ще бъде.

          Кой си ти? Над националния отбор или флаг? Само баща му може да му докара такива главоболия на главата. Не виждам с какво е наранен, просто срамота.

          Не може един млад по този начин да си играе с националната чест и гордост, не можеш да бъдеш малко българин, а утре ще бъде повече българин, какво трябва да се промени за него“ – сподели Стефанов пред „Блиц“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Атлетико Мадрид трудно пречупи Осасуна

          Станимир Бакалов -
          Атлетико Мадрид победи Осасуна с минималното 1:0 на „Рияд Еър Метрополитано“ в мач от деветия кръг на Ла Лига. Така „дюшекчиите“ събраха 16 точки...
          Спорт

          Интер нанесе ранен удар по Рома

          Станимир Бакалов -
          Интер победи Рома с минималното 1:0 като гост на „Стадио Олимпико“ в мач от седмия кръг на Серия А. С успеха „нерадзурите“ временно се...
          Спорт

          Арсенал поведе във Висшата лига

          Станимир Бакалов -
          Арсенал постигна много важна победа срещу Фулъм с 1:0 при гостуването си в лондонско дерби. Победния гол за отбора на Микел Артета вкара белгийският...

          8 КОМЕНТАРА

          5. Чичо Венци…. Гонзо …. Бобита…. И всички ти им там производни моля ви скрийте се в миши дупки, защото народа ви мрази, а вие искате да ви мрази още повече 🤡🤡🤡

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions