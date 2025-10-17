Виктор Бакуревич: Клубовете са виновни за състоянието на футбола, а не БФС

Президентът на Фратрия – Виктор Бакуревич, излезе с позиция в социалните мрежи във връзка със състоянието на родния футбол. Според него клубовете са виновни, а не Българският футболен съюз.
Бакуревич е на мнение, че в България липсват качествени треньори, които обичат футбола.
„Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние.
Българският футбол умира – и никой не забелязва.
Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим.
С деца, които никой не искаше.
С треньори, които обичат футбола.
С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско.
Време е за промяна“ – написа Бакуревеч.
Припомняме ви, че Фратрия има амбиции още през следващия сезон да играе в Първа лига. Сега тимът от покрайнините на Варна е втори във временното класиране на Втора лига и води битка с няколко отбора за челните позиции.
