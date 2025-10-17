НА ЖИВО
          Виктор Бакуревич: Клубовете са виновни за състоянието на футбола, а не БФС

          Президентът на Фратрия излезе с официална позиция в социалните мрежи и призова другите отбори да започнат да градят

          Снимка: www.facebook.com/fcfratria
          Президентът на Фратрия – Виктор Бакуревич, излезе с позиция в социалните мрежи във връзка със състоянието на родния футбол. Според него клубовете са виновни, а не Българският футболен съюз.

          Бакуревич е на мнение, че в България липсват качествени треньори, които обичат футбола. 

          „Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние.

          Българският футбол умира – и никой не забелязва.

          Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим.

          С деца, които никой не искаше.

          С треньори, които обичат футбола.

          С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско.

          Време е за промяна“ – написа Бакуревеч.

          Припомняме ви, че Фратрия има амбиции още през следващия сезон да играе в Първа лига. Сега тимът от покрайнините на Варна е втори във временното класиране на Втора лига и води битка с няколко отбора за челните позиции.

          Футбол

          Дългоочакваният мач между Ботев Пловдив и Славия завърши без победител

          Николай Минчев -
          Ботев Пловдив и Славия не излъчиха победител в двубоя си от 12-тия кръг на Първа лига. Срещата в събота завърши 1:1 в съботния следобед....
          Футбол

          Челси победи Нотингам и сякаш подписа присъдата на Постекоглу

          Николай Минчев -
          Челси спечели визитата си на Нотингам Форест от осмия кръг на Висшата лига с 3:0. „Сините“ вкараха и трите си попадения след почивката. Младият...
          Футбол

          Христо Янев: За ЦСКА е важно да започне да показва по-голямо постоянство

          Николай Минчев -
          Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне...

