Виктор Бакуревич: Клубовете са виновни за състоянието на футбола, а не БФС

Президентът на Фратрия – Виктор Бакуревич, излезе с позиция в социалните мрежи във връзка със състоянието на родния футбол. Според него клубовете са виновни, а не Българският футболен съюз.

Бакуревич е на мнение, че в България липсват качествени треньори, които обичат футбола.

„Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние.

Българският футбол умира – и никой не забелязва.

Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим.

С деца, които никой не искаше.

С треньори, които обичат футбола.

С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско.

Време е за промяна“ – написа Бакуревеч.

Припомняме ви, че Фратрия има амбиции още през следващия сезон да играе в Първа лига. Сега тимът от покрайнините на Варна е втори във временното класиране на Втора лига и води битка с няколко отбора за челните позиции.