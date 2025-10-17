„За мен титлата е отговорност, не само корона“ – сподели новата Мис България Самоков Габриела Сичанова

Самоков има своя нова кралица на красотата – Габриела Сичанова, която съвсем наскоро спечели титлата „Мис България Самоков“ и вече направи своя телевизионен дебют. Красавицата даде първото си интервю в ефира на предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов по телевизия Eurocom.

„За мен титлата е отговорност, не само корона. Искам да покажа, че истинската красота е в добротата, в увереността и в уважението към хората“, сподели Габриела по време на разговора.

Тя гостува заедно с Ива Дамянова, директор на конкурса „Мис България Самоков“, която разказа за организацията и високото ниво на събитието, преминало при огромен интерес. Конкурсът събра най-красивите момичета на Самоков и се превърна в едно от най-стилните местни събития на годината.

Особено трогателен момент за Габриела беше, когато Жени Калканджиева, една от най-популярните и уважавани фигури в историята на „Мис България“, лично ѝ връчи лентата – символ на признание и приемственост. Присъствието ѝ на сцената беше аплодирано от публиката и даде на конкурса още по-голяма тежест и престиж.

Короната на Габриела беше поставена лично от кмета на община Самоков – инж. Ангел Джоргов, който поздрави всички участнички и пожела успех на новата мис в националния финал.

Със своята естествена усмивка, чар и интелект, Габриела Сичанова показа, че красотата може да бъде и послание. Тя обеща да продължи да работи за това Самоков да бъде пример за младите хора – град на таланта, вдъхновението и добротата.

Не пропускайте излъчването на интервюто – на 19 октомври (неделя) от 20:00 часа по телевизия Eurocom, в предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов.