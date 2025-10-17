НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          „За мен титлата е отговорност, не само корона“ – сподели новата Мис България Самоков Габриела Сичанова

          3
          166
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Самоков има своя нова кралица на красотата – Габриела Сичанова, която съвсем наскоро спечели титлата „Мис България Самоков“ и вече направи своя телевизионен дебют. Красавицата даде първото си интервю в ефира на предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов по телевизия Eurocom.

          - Реклама -

          „За мен титлата е отговорност, не само корона. Искам да покажа, че истинската красота е в добротата, в увереността и в уважението към хората“, сподели Габриела по време на разговора.

          Тя гостува заедно с Ива Дамянова, директор на конкурса „Мис България Самоков“, която разказа за организацията и високото ниво на събитието, преминало при огромен интерес. Конкурсът събра най-красивите момичета на Самоков и се превърна в едно от най-стилните местни събития на годината.

          Особено трогателен момент за Габриела беше, когато Жени Калканджиева, една от най-популярните и уважавани фигури в историята на „Мис България“, лично ѝ връчи лентата – символ на признание и приемственост. Присъствието ѝ на сцената беше аплодирано от публиката и даде на конкурса още по-голяма тежест и престиж.

          Короната на Габриела беше поставена лично от кмета на община Самоков – инж. Ангел Джоргов, който поздрави всички участнички и пожела успех на новата мис в националния финал.

          Със своята естествена усмивка, чар и интелект, Габриела Сичанова показа, че красотата може да бъде и послание. Тя обеща да продължи да работи за това Самоков да бъде пример за младите хора – град на таланта, вдъхновението и добротата.

          Не пропускайте излъчването на интервюто – на 19 октомври (неделя) от 20:00 часа по телевизия Eurocom, в предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов.

          Самоков има своя нова кралица на красотата – Габриела Сичанова, която съвсем наскоро спечели титлата „Мис България Самоков“ и вече направи своя телевизионен дебют. Красавицата даде първото си интервю в ефира на предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов по телевизия Eurocom.

          - Реклама -

          „За мен титлата е отговорност, не само корона. Искам да покажа, че истинската красота е в добротата, в увереността и в уважението към хората“, сподели Габриела по време на разговора.

          Тя гостува заедно с Ива Дамянова, директор на конкурса „Мис България Самоков“, която разказа за организацията и високото ниво на събитието, преминало при огромен интерес. Конкурсът събра най-красивите момичета на Самоков и се превърна в едно от най-стилните местни събития на годината.

          Особено трогателен момент за Габриела беше, когато Жени Калканджиева, една от най-популярните и уважавани фигури в историята на „Мис България“, лично ѝ връчи лентата – символ на признание и приемственост. Присъствието ѝ на сцената беше аплодирано от публиката и даде на конкурса още по-голяма тежест и престиж.

          Короната на Габриела беше поставена лично от кмета на община Самоков – инж. Ангел Джоргов, който поздрави всички участнички и пожела успех на новата мис в националния финал.

          Със своята естествена усмивка, чар и интелект, Габриела Сичанова показа, че красотата може да бъде и послание. Тя обеща да продължи да работи за това Самоков да бъде пример за младите хора – град на таланта, вдъхновението и добротата.

          Не пропускайте излъчването на интервюто – на 19 октомври (неделя) от 20:00 часа по телевизия Eurocom, в предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Варненецът Кристиан Стамов влезе в ТОП 5 на „Top Model of the Universe“ – първо телевизионно интервю във „Вечните песни на България“!

          Владимир Висоцки -
          Българската мода има ново лице и то се казва Кристиан Стамов – младият варненец, който прослави страната ни на световната сцена, като спечели пето...
          Любопитно

          Оля Андреевна – Мисис България Самоков 2025: „Красотата е сила, когато е съчетана с доброта“

          Владимир Висоцки -
          Тази неделя, 19 октомври, от 20:00 ч. по ТВ Евроком, в ефира на „Вечните песни на България“ с Владислав Славов, зрителите ще видят първото...
          Свят

          ChatGPT пуска маркетплейс „убиец“ на Amazon

          Иван Христов -
          Наскоро въведената функция за контекстно търсене на продукти Instant Checkout на ChatGPT се оказа фундаментална заплаха за Amazon и други традиционни пазари по целия...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions