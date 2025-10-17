НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски е останал шокиран от уговорката за среща между Путин и Тръмп

          23
          986
          Зеленски Тръмп и Путин
          Зеленски Тръмп и Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският президент Володимир Зеленски и екипът му са останали шокирани от съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че се е съгласил с Владимир Путин да проведе нова среща в Унгария, съобщава Axios.

          - Реклама -

          Според изданието, украинският лидер, който пристигна във Вашингтон в четвъртък, е изразил предпазлив оптимизъм през последните дни преди срещата си с Тръмп. Киев се е надявал, че Белият дом ще се съгласи да прехвърли далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна.

          Малко след кацането на Зеленски във военновъздушната база „Андрюс“ обаче се появиха съобщения, че Тръмп вече е разговарял с Путин и се е съгласил да се срещне с него в Будапеща, столицата на държава, която Киев смята за една от най-малко приятелски настроените към Украйна.

          „Украинският президент и екипът му бяха изненадани от съобщението на Тръмп, че е разговарял с Владимир Путин и се е съгласил да се срещне с него в Унгария“, пише изданието.

          Украинският президент Володимир Зеленски и екипът му са останали шокирани от съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че се е съгласил с Владимир Путин да проведе нова среща в Унгария, съобщава Axios.

          - Реклама -

          Според изданието, украинският лидер, който пристигна във Вашингтон в четвъртък, е изразил предпазлив оптимизъм през последните дни преди срещата си с Тръмп. Киев се е надявал, че Белият дом ще се съгласи да прехвърли далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна.

          Малко след кацането на Зеленски във военновъздушната база „Андрюс“ обаче се появиха съобщения, че Тръмп вече е разговарял с Путин и се е съгласил да се срещне с него в Будапеща, столицата на държава, която Киев смята за една от най-малко приятелски настроените към Украйна.

          „Украинският президент и екипът му бяха изненадани от съобщението на Тръмп, че е разговарял с Владимир Путин и се е съгласил да се срещне с него в Унгария“, пише изданието.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Пийт Хегсет се появи с вратовръзка в цветовете на руското знаме на срещата със Зеленски

          Иван Христов -
          Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет си сложи раирана врътовръзка в цветовете на Русия (бяло-синьо-червено) на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп...
          Война

          „Искандер“ порази площадка за изстрелване на дронове край Харков, загинали са 30 бойци от ВСУ заедно с цялата техника (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Руските войски са нанесли ракетен удар с ОТРК "Искандер" по площадка за изстрелване на дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Харков,...
          Война

          Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец

          Иван Христов -
          Полски съд отхвърли екстрадицията на украинеца Владимир Журавльов, заподозрян по разследването на експлозиите в газопровода „Северен поток“, в Германия, съобщава Reuters. Журавльов, инструктор по гмуркане,...

          23 КОМЕНТАРА

          1. „Останал шокиран“🤣🤣🤣;
            Пак мокри еврокомски сънища .
            Жалко ,че сте посочили Axis за източник и си съчинявате на техен гръб вашите фантазии. Ако разберат какви си ги съчунявате няма да ви се зарадват особено ,може да сте сигурни. Защото в статиите си никъде не са написали, няма и намек дори за вашето лъжливо твърдение,че „изпаднал в шок“ .
            Верно сте мисири евроком !🤣 Тъмночервеномореникаквокафяви отдавна мисири!🤣

          6. Зеленият гущер много си е повярвал, че от него нещо зависи-от него НИЩО НЕ ЗАВИСИ!!!
            Изходът на военният конфликт-война или както щете го наречете зависи единствено от тези, които държат “козовете” в ръцете и това не е зеленият гущер, който си е повярвал, че след като е евреин по душа всеки му е длъжен.

          8. Путин сложи наколенките ха-ха-ха и отива да се моли в Унгария че ако им дадат ракетки и разрешение да ги използват замина Москва

            • Emil Vasilev не знам кой на кого ще се моли ,но бъди сигурен, че…..един от нас – ще си ти !! А както казваш – Русия няма ракети… има голям шпеков салам ,който го опита – ще му приседне!!

              • Ahmed Topchu големия шпеков салам го опитват само русороби внимавай как ми се правиш на тарикат че ако те докопам Ще квичиш като малко прасенце каквото си

              • Emil Vasilev много си серт бе …..такива,като теб – в казармата…. всеки ден наряд правеха! Много ли желаеш да ме докопаш?? За съжекение чувал ли си ????

              • Снежанка Стефанова ха-ха-ха ето поредния военен експерт жена която много разбира от война

          10. Е нали искаше Тръмп да окаже натиск: За прекратяване на какво?
            Всичко в този живот си има цена която се заплаща.
            Колкото повече отлагаш,толкова повече „инфлацията“ вдига цената.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions