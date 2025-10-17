Зеленски е останал шокиран от уговорката за среща между Путин и Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски и екипът му са останали шокирани от съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че се е съгласил с Владимир Путин да проведе нова среща в Унгария, съобщава Axios.

- Реклама -

Според изданието, украинският лидер, който пристигна във Вашингтон в четвъртък, е изразил предпазлив оптимизъм през последните дни преди срещата си с Тръмп. Киев се е надявал, че Белият дом ще се съгласи да прехвърли далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна.

Малко след кацането на Зеленски във военновъздушната база „Андрюс“ обаче се появиха съобщения, че Тръмп вече е разговарял с Путин и се е съгласил да се срещне с него в Будапеща, столицата на държава, която Киев смята за една от най-малко приятелски настроените към Украйна.

„Украинският президент и екипът му бяха изненадани от съобщението на Тръмп, че е разговарял с Владимир Путин и се е съгласил да се срещне с него в Унгария“, пише изданието.