Зеленски е останал шокиран от уговорката за среща между Путин и Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски и екипът му са останали шокирани от съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че се е съгласил с Владимир Путин да проведе нова среща в Унгария, съобщава Axios.
Според изданието, украинският лидер, който пристигна във Вашингтон в четвъртък, е изразил предпазлив оптимизъм през последните дни преди срещата си с Тръмп. Киев се е надявал, че Белият дом ще се съгласи да прехвърли далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна.
Малко след кацането на Зеленски във военновъздушната база „Андрюс“ обаче се появиха съобщения, че Тръмп вече е разговарял с Путин и се е съгласил да се срещне с него в Будапеща, столицата на държава, която Киев смята за една от най-малко приятелски настроените към Украйна.
„Украинският президент и екипът му бяха изненадани от съобщението на Тръмп, че е разговарял с Владимир Путин и се е съгласил да се срещне с него в Унгария“, пише изданието.
„Останал шокиран“🤣🤣🤣;
Пак мокри еврокомски сънища .
Жалко ,че сте посочили Axis за източник и си съчинявате на техен гръб вашите фантазии. Ако разберат какви си ги съчунявате няма да ви се зарадват особено ,може да сте сигурни. Защото в статиите си никъде не са написали, няма и намек дори за вашето лъжливо твърдение,че „изпаднал в шок“ .
Верно сте мисири евроком !🤣 Тъмночервеномореникаквокафяви отдавна мисири!🤣
Тръмп ще говори с Путин ,защото е легитимен президент. Ти кой си?
Яд го е че може да има мир за украинците който той толкова настойчиво унищожава?
нае…… и изоставен
Велик лидер, разказа играта на „могучая“ кочина!
Разреди им свинарника с 1 200 000 прасета!
Todorov Momo Това с убитите Зелята ли ти го каза „великия“ дрисльо??
Човека е просто Моно. От къде да знае?!
Зеленият гущер много си е повярвал, че от него нещо зависи-от него НИЩО НЕ ЗАВИСИ!!!
Изходът на военният конфликт-война или както щете го наречете зависи единствено от тези, които държат “козовете” в ръцете и това не е зеленият гущер, който си е повярвал, че след като е евреин по душа всеки му е длъжен.
Украйнски лидер ли?🤣🤣🤣🙈🙈
Путин сложи наколенките ха-ха-ха и отива да се моли в Унгария че ако им дадат ракетки и разрешение да ги използват замина Москва
Emil Vasilev и ти заминаваш
Emil Vasilev да бе сигурно🤣Тя Русия ракети няма?
Emil Vasilev не знам кой на кого ще се моли ,но бъди сигурен, че…..един от нас – ще си ти !! А както казваш – Русия няма ракети… има голям шпеков салам ,който го опита – ще му приседне!!
Ahmed Topchu големия шпеков салам го опитват само русороби внимавай как ми се правиш на тарикат че ако те докопам Ще квичиш като малко прасенце каквото си
Emil Vasilev много си серт бе …..такива,като теб – в казармата…. всеки ден наряд правеха! Много ли желаеш да ме докопаш?? За съжекение чувал ли си ????
Човека е просто Моно. От къде да знае?!
🤣😂🤣😂🤣 Имам един познат Емил. И той е толкова прост !
Emil Vasilev Русия може да сваля ракетките им. Едва 7%имат ефективност.
Снежанка Стефанова ха-ха-ха ето поредния военен експерт жена която много разбира от война
Какъв лидер е тоя🤣Кукла на конци!
Анастасия Бонбончева Куклата е оранжевият шебек, а конците му дърпа путлер.
нина христова егати глупостта!
Е нали искаше Тръмп да окаже натиск: За прекратяване на какво?
Всичко в този живот си има цена която се заплаща.
Колкото повече отлагаш,толкова повече „инфлацията“ вдига цената.