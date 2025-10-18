НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас

          Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец

          0
          28
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Бургас.

          - Реклама -

          Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил предходния ден.

          Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

          С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишно момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата. По случая е образувано досъдебно производство.

          Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Бургас.

          - Реклама -

          Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил предходния ден.

          Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

          С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишно момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата. По случая е образувано досъдебно производство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанас Атанасов: Още от първия ден смятам, че Наталия Киселова не е подходяща за председател на НС

          Николай Минчев -
          "Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал...
          Икономика

          „Ден на отворените врати“ в жилищен парк Royal Garden тази събота

          Владимир Висоцки -
          „Ден на отворените врати“ ще се проведе в едно от най-предпочитаните места за нов дом в град Пловдив - жилищен парк Royal Garden. Специалната...
          Общество

          Главният архитект на София Богдана Панайотова с план за спиране застрояването на зоните около речните корита 

          Владимир Висоцки -
          София предприема решителни стъпки за прекратяване на хаотичното застрояване и за въвеждане на ред в управлението на речните корита. Главният архитект на Столична община...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions