Американските сили унищожиха „наркоподводница“ в Карибите, обяви президентът Доналд Тръмп

Съединените щати са задържали двама предполагаеми наркотрафиканти и ги връщат в родните им държави – Еквадор и Колумбия, след като американските сили унищожиха тяхна „наркоподводница“ в Карибско море, съобщи текущият президент на Америка Доналд Тръмп. При операцията двама други заподозрени са били убити.
Операцията в Карибско море е част от по-широките усилия на САЩ за борба с наркотрафика в региона, където военноморските сили и бреговата охрана засилват наблюдението по основните маршрути между Южна Америка и Северна Америка.
А дали е нарко подводница или както всеки различен от американската ценносна система “ е терорист !