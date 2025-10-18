НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Американските сили унищожиха „наркоподводница“ в Карибите, обяви президентът Доналд Тръмп

          1
          54
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати са задържали двама предполагаеми наркотрафиканти и ги връщат в родните им държави – Еквадор и Колумбия, след като американските сили унищожиха тяхна „наркоподводница“ в Карибско море, съобщи текущият президент на Америка Доналд Тръмп. При операцията двама други заподозрени са били убити.

          „За мен беше голяма чест да унищожим много голяма ПОДВОДНИЦА, НАТОВАРЕНА С НАРКОТИЦИ, която се движеше към Съединените щати по добре известен трафикантски маршрут“, заяви Тръмп в социалната мрежа Truth Social, уточнявайки, че плавателният съд е превозвал фентанил и други наркотици.

          „Двама от терористите бяха убити. Двамата оцелели терористи се връщат в страните си на произход – Еквадор и Колумбия – за задържане и съдебно преследване“, допълни американският президент.

          - Реклама -

          Операцията в Карибско море е част от по-широките усилия на САЩ за борба с наркотрафика в региона, където военноморските сили и бреговата охрана засилват наблюдението по основните маршрути между Южна Америка и Северна Америка.

          Съединените щати са задържали двама предполагаеми наркотрафиканти и ги връщат в родните им държави – Еквадор и Колумбия, след като американските сили унищожиха тяхна „наркоподводница“ в Карибско море, съобщи текущият президент на Америка Доналд Тръмп. При операцията двама други заподозрени са били убити.

          „За мен беше голяма чест да унищожим много голяма ПОДВОДНИЦА, НАТОВАРЕНА С НАРКОТИЦИ, която се движеше към Съединените щати по добре известен трафикантски маршрут“, заяви Тръмп в социалната мрежа Truth Social, уточнявайки, че плавателният съд е превозвал фентанил и други наркотици.

          „Двама от терористите бяха убити. Двамата оцелели терористи се връщат в страните си на произход – Еквадор и Колумбия – за задържане и съдебно преследване“, допълни американският президент.

          - Реклама -

          Операцията в Карибско море е част от по-широките усилия на САЩ за борба с наркотрафика в региона, където военноморските сили и бреговата охрана засилват наблюдението по основните маршрути между Южна Америка и Северна Америка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Червеният кръст получи телата на двама израелски заложници, съобщи израелската армия

          Красимир Попов -
          Израелската армия обяви, че Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде...
          Политика

          Нетаняху: Войната в Газа ще приключи едва след пълното разоръжаване на Хамас

          Красимир Попов -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната в Газа ще приключи едва след завършването на втората фаза от текущото примирие, която предвижда пълното разоръжаване...
          Политика

          Затварят ключова магистрала в Калифорния заради бойни стрелби по време на военни учения

          Красимир Попов -
          Основна американска магистрала ще бъде затворена заради мащабни военни учения с бойни стрелби – решение, което според властите в Калифорния застрашава живота на шофьорите,...

          1 коментар

          1. А дали е нарко подводница или както всеки различен от американската ценносна система “ е терорист !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions