Американските сили унищожиха „наркоподводница“ в Карибите, обяви президентът Доналд Тръмп

Съединените щати са задържали двама предполагаеми наркотрафиканти и ги връщат в родните им държави – Еквадор и Колумбия, след като американските сили унищожиха тяхна „наркоподводница“ в Карибско море, съобщи текущият президент на Америка Доналд Тръмп. При операцията двама други заподозрени са били убити.

„За мен беше голяма чест да унищожим много голяма ПОДВОДНИЦА, НАТОВАРЕНА С НАРКОТИЦИ, която се движеше към Съединените щати по добре известен трафикантски маршрут“, заяви Тръмп в социалната мрежа Truth Social, уточнявайки, че плавателният съд е превозвал фентанил и други наркотици.

„Двама от терористите бяха убити. Двамата оцелели терористи се връщат в страните си на произход – Еквадор и Колумбия – за задържане и съдебно преследване", допълни американският президент.

Операцията в Карибско море е част от по-широките усилия на САЩ за борба с наркотрафика в региона, където военноморските сили и бреговата охрана засилват наблюдението по основните маршрути между Южна Америка и Северна Америка.