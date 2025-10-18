Арсенал поведе във Висшата лига

Арсенал постигна много важна победа срещу Фулъм с 1:0 при гостуването си в лондонско дерби. Победния гол за отбора на Микел Артета вкара белгийският национал Леондро Тросар в 58-ата минута.

- Реклама -

Така Арсенал излезе еднолично начело в класирането на Висшата лига, като има три точки повече от Манчестър Сити и четири повече от Ливърпул, който е с мач по-малко.

През първата част вратарят на Фулъм Бернд Лено направи страхотно спасяване срещу шведския нападател Виктор Гьокереш. Тросар вкара след добавка победното попадение. Малко по-късно съдиянтна

Антъни Тейлър даде дузпа за „топчиите“, но след проверка със системата за видео наблюдение (ВАР) наказателният удар бе отменен.