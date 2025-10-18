Атанас Атанасов: Още от първия ден смятам, че Наталия Киселова не е подходяща за председател на НС

„Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал главен секретар на МВР. Тоест, с тази оферта той искаше да ме върне назад с 25 години“.
- Реклама -
Това каза пред БТВ Атанас Атанасов от ПП-ДБ.
„Може и да съм се поблазнил като човек, който винаги е наблюдавал службите и съм имал интерес към тях. Но за мен това е недопустимо, тежко политизиран съм като председател на партия, и в един момент да оглавя служба, в чийто устав изрично е записано, че ръководителят трябва да е партийно неутрален“, заяви още Атанасов.
Относно отстраняването на Наталия Киселова като председател на НС, Атанасов сподели, че още от първия ден смята, че тя не е подходяща за поста, тъй като няма необходимите качества. „Смятам, че управляващото мнозинство има план и кандидат вече за поста, така че да не разтягаме излишно тази ситуация“, каза още Атанасов. Чуват се и слухове, че някой иска да отстрани Киселова от НС заради евентуалното й присъствие в домовата книга за служебен премиер – добави Атанасов.
„Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал главен секретар на МВР. Тоест, с тази оферта той искаше да ме върне назад с 25 години“.
- Реклама -
Това каза пред БТВ Атанас Атанасов от ПП-ДБ.
„Може и да съм се поблазнил като човек, който винаги е наблюдавал службите и съм имал интерес към тях. Но за мен това е недопустимо, тежко политизиран съм като председател на партия, и в един момент да оглавя служба, в чийто устав изрично е записано, че ръководителят трябва да е партийно неутрален“, заяви още Атанасов.
Относно отстраняването на Наталия Киселова като председател на НС, Атанасов сподели, че още от първия ден смята, че тя не е подходяща за поста, тъй като няма необходимите качества. „Смятам, че управляващото мнозинство има план и кандидат вече за поста, така че да не разтягаме излишно тази ситуация“, каза още Атанасов. Чуват се и слухове, че някой иска да отстрани Киселова от НС заради евентуалното й присъствие в домовата книга за служебен премиер – добави Атанасов.
Защо не го каза в началото, а сега, гъзолизец, кажи колко партии си сменил досега, мухъл
Целта на тоя е да проваля опозицията
На генерал Ниско? Който на две магарета плявата не може да раздели?
Имаме държава явно.
Найденчо Найденов. Ами. Бойко защо
Несе пенсионира??
Олигофрен!
Про-дажен и ал-чен костовист, „партийно неутрален“ г-ном 🙂
Това нещо на снимката е англосаксонски агент за чуждо влияние!
Никой не го е предлагал!
Той се само предлага сега!
И ти пенсио не си подходящ за много неща но се натискаш Хсйде всички пенсионери вън от парламент и ръководни постове От угояване мозъкът ви не работи а само тъпотии говорите
Ти – също!
Този не се усеща,че пръднята му натежава в крачолите!
Така е
Ееей Наско, все си неоценен… Зарежи ги тия и стани един адвокат, да ядеш „бел леб“!
Къшшшш….микроб 🤮
Svetlin Drumev много е неприятен…
Найденчо Найденов ама той е пенсионер от октомври миналата година . Услади му се и заплата и пенсия да получава . Не го ли виждате и той , каква шия си е отгледал ?
Браво, само тези които се настанихте на удобни позиции в политиката и цуцате от държавната хранилка години сте способни да управлявате. Човек трябва да е много типигьоз да може да прави такова изказване. А младите не ги допущате никъде. Засрамете се. Вече е време такива като теб да се приберат в къщи и да си гледат добре осигурените старини.
Танасе хапчетата изпи ли ги?
Дайте нови хора млади тез със години нищо не доказали се. Махайте ги
Докога ще го държите
Хващай си пътя за Батин!!!
Борисов и на теб ти дърпа конците
Само ти ставаш за всичко, и с@ирки да правиш
Най голямата подлога в парламента
Excellent work! Looking forward to future posts.