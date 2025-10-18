Атанас Атанасов: Още от първия ден смятам, че Наталия Киселова не е подходяща за председател на НС

„Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал главен секретар на МВР. Тоест, с тази оферта той искаше да ме върне назад с 25 години“.

Това каза пред БТВ Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

„Може и да съм се поблазнил като човек, който винаги е наблюдавал службите и съм имал интерес към тях. Но за мен това е недопустимо, тежко политизиран съм като председател на партия, и в един момент да оглавя служба, в чийто устав изрично е записано, че ръководителят трябва да е партийно неутрален“, заяви още Атанасов.

Относно отстраняването на Наталия Киселова като председател на НС, Атанасов сподели, че още от първия ден смята, че тя не е подходяща за поста, тъй като няма необходимите качества. „Смятам, че управляващото мнозинство има план и кандидат вече за поста, така че да не разтягаме излишно тази ситуация“, каза още Атанасов. Чуват се и слухове, че някой иска да отстрани Киселова от НС заради евентуалното й присъствие в домовата книга за служебен премиер – добави Атанасов.