      събота, 18.10.25
          
          Атанас Атанасов: Още от първия ден смятам, че Наталия Киселова не е подходяща за председател на НС

          "Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката" - добави още политикът от ПП-ДБ

          СНИМКА: БГНЕС
          „Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал главен секретар на МВР. Тоест, с тази оферта той искаше да ме върне назад с 25 години“.

          Това каза пред БТВ Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

          „Може и да съм се поблазнил като човек, който винаги е наблюдавал службите и съм имал интерес към тях. Но за мен това е недопустимо, тежко политизиран съм като председател на партия, и в един момент да оглавя служба, в чийто устав изрично е записано, че ръководителят трябва да е партийно неутрален“, заяви още Атанасов. 

          Относно отстраняването на Наталия Киселова като председател на НС, Атанасов сподели, че още от първия ден смята, че тя не е подходяща за поста, тъй като няма необходимите качества. „Смятам, че управляващото мнозинство има план и кандидат вече за поста, така че да не разтягаме излишно тази ситуация“, каза още Атанасов. Чуват се и слухове, че някой иска да отстрани Киселова от НС заради евентуалното й присъствие в домовата книга за служебен премиер – добави Атанасов.

          

          25 КОМЕНТАРА

          1. Защо не го каза в началото, а сега, гъзолизец, кажи колко партии си сменил досега, мухъл

          9. И ти пенсио не си подходящ за много неща но се натискаш Хсйде всички пенсионери вън от парламент и ръководни постове От угояване мозъкът ви не работи а само тъпотии говорите

          16. Найденчо Найденов ама той е пенсионер от октомври миналата година . Услади му се и заплата и пенсия да получава . Не го ли виждате и той , каква шия си е отгледал ?

          17. Браво, само тези които се настанихте на удобни позиции в политиката и цуцате от държавната хранилка години сте способни да управлявате. Човек трябва да е много типигьоз да може да прави такова изказване. А младите не ги допущате никъде. Засрамете се. Вече е време такива като теб да се приберат в къщи и да си гледат добре осигурените старини.

