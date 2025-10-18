НА ЖИВО
          Барса с инфарктна победа

          Роналд Араухо вкара в 93-ата минута и се превърна в герой

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          С победен гол на Роналд Араухо за 2:1 в добавеното време Барселона се спаси от домакинска издънка срещу Жирона в драматично дерби на Каталуния от 9-ия кръг на Ла Лига. По този начин, седмица преди Ел Класико, шампионите изместиха Реал (Мадрид) от върха. “Белите” обаче са с мач по-малко, който ще изиграят утре вечер – гостуване на Хетафе. 

          Барса и Жирона си размениха по едно попадение в началото. Домакините поведоха с гол на Педри в 13-ата минута, а в 20-ата Аксел Витсел получи топката от Арнау Мартинес и реализира красиво попадение за 1:1.

          И двата тима имаха възможност да поведат в следващите минути, като в 26-ата вратарят на гостите Гасанига спаси изстрел на Френки де Йонг, а в 30-ата Маркъс Рашфорд удари греда за Барселона.

          Ламин Ямал също можеше да се разпише в 37-ата минута, но защитата на Жирона успя да се справи.

          В 52-ата минута последва нова греда за Барса – след изстрел на Фермин Лопес. Пет минути по-късно той имаше нов шанс, но Гасанига се намеси решително.

          Рашфорд можеше на два пъти – в 65-ата и 66-ата минути, да донесе преднина за домакините, но пропусна, а протестите му за дузпа в 71-ата минута не бяха уважени.

          Треньорът на Барселона Ханзи Флик бе изгонен с червен картон в 90-ата минута, което го вади от Ел Класико. В третата минута на добавеното време домакините стигнаха до трите точки – уругвайският национал Араухо отбеляза победния гол за трудното 2:1.

