          - Реклама -
          Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд в дербито на Бундеслигата

          Снимка: БГНЕС
          Байерн Мюнхен спечели дербито с Борусия Дортмунд от седмия кръг на Бундеслигата, побеждавайки с 2:1 пред собствена публика. Това беше първа победа на баварците над големия съперник от есента на 2023 г. насам.

          Хари Кейн и Майкъл Олисе се превърнаха в герои за победителите.

          Английската суперзвезда откри резултата още в 22-рата минута,
          а 23-годишният французин доближи Байерн до успеха с попадението си в 79′.

          Напрежението в края се повиши, след като Юлиан Бранд намали резултата на 1:2 в 84-ата минута, но Байерн устоя и записа ценна победа в шампионската надпревара.

