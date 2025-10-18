Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд в дербито на Бундеслигата

Байерн Мюнхен спечели дербито с Борусия Дортмунд от седмия кръг на Бундеслигата, побеждавайки с 2:1 пред собствена публика. Това беше първа победа на баварците над големия съперник от есента на 2023 г. насам.

Хари Кейн и Майкъл Олисе се превърнаха в герои за победителите.

Английската суперзвезда откри резултата още в 22-рата минута,

а 23-годишният французин доближи Байерн до успеха с попадението си в 79′.

Напрежението в края се повиши, след като Юлиан Бранд намали резултата на 1:2 в 84-ата минута, но Байерн устоя и записа ценна победа в шампионската надпревара.