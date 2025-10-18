НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          „Биковете" спряха шампиона

          Втора загуба за Наполи от старта на сезона

          Торино нанесе втора загуба на Наполи в италианската Серия А, като се наложи с 1:0. Победното попадение за домакините вкара Джовани Симеоне в 32-рата минута. Той завърши с успех самостоятелна акция, като вкара в левия ъгъл на вратата на Ваня Милинкович-Савич.

          През втората част тимът на Антонио Конте се опита да реагира, но не създаде достатъчно през вратата на „биковете".

          Така Наполи отстъпи първото място на Рома, като неаполитанци имат и мач повече, а Рома по-късно тази вечер приема Интер в дербито на кръга.

