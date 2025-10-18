Бойко Борисов в Габрово: Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, зали, инфраструктура

„Всички от една страна казват – ‘да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим. Не е хубаво на избори, ама пък Борисов да видим сега какво ще направи друго’“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещението си тази вечер на откриването на новото осветление на стадион „Христо Ботев“ в Габрово.

Община Габрово е кандидатствала за изграждането на осветлението по време на управлението на ГЕРБ, като инвестицията възлиза на 1 484 339 лв.. Проектът включва четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, отговаряща на международните стандарти.

„Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати“, подчерта Борисов. - Реклама -

Лидерът на ГЕРБ коментира и политическата ситуация в страната:

„Всички казват: ‘Да има правителство, да не се ходи на избори’. А после: ‘Да видим Борисов какво може сам да направи.’ Ето, че ние показваме какво можем.“

Борисов допълни, че за ГЕРБ винаги е било приоритет да се изграждат модерни спортни съоръжения, където младите хора да спортуват и да се развиват.