      събота, 18.10.25
          Европа Общество

          Бриджит Бардо е хоспитализирана в тежко състояние

          Поради тежки здравословни проблеми 91-годишната френска актриса Бриджит Бардо е хоспитализирана в болница в град Тулон. Звездата продължава лечението си вече трета седмица след тежка операция. По информация се очаква тя да се стабилизира и прогнозите са добри, но към момента състоянието ѝ продължава да бъде тревожно.

          Френската актриса Бриджит Бардо е легенда от 50-те и 60-те години на миналия век. Родена е на 28 септември 1934 г. в Париж. Някои от най-култовите ѝ роли са във филмите „И Бог създаде жената“ и „Жул и Джим“.

          В края на 70-те години тя се оттегля от киното и се фокусира в борбата за правата на животните, основавайки собствена фондация. Нейната фондация е основател на парк за мечки в България в колаборация с фондация Четири Лапи. Паркът е създаден през 2000-та година и тази година празнува 25-годишен юбилей.

          Освен 47-те роли в пълнометражни филми и ключовата роля на Бриджит Бардо в борбата за правата за животните, тя е известна и с 30 песни, които са били записани във Франция през 50-те и 60-те години на миналия век.

          - Реклама -

