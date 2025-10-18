БСП на конгреса на ПЕС: Социална Европа и индустриална стратегия са отговорът на кризите

На 17 и 18 октомври в Амстердам се състоя Конгресът на Партията на европейските социалисти (ПЕС) под мотото „Готови за по-добра Европа“. Форумът събра лидери, премиери, еврокомисари и депутати от леви партии от цяла Европа, за да очертаят стратегическите приоритети на левицата в контекста на икономическата трансформация и сложната геополитическа ситуация.
Българската социалистическа партия (БСП) участва с високопоставена делегация, водена от вицепремиера и председател на партията Атанас Зафиров. В състава ѝ бяха включени евродепутатите Цветелина Пенкова (международен секретар на БСП) и Кристиан Вигенин, заместник-министърът на външните работи Николай Бериевски, както и народните представители Габриел Вълков (председател на Младежкото обединение) и Петя Цанкова. На конгреса присъства и дългогодишният председател на ПЕС (2011–2022 г.) Сергей Станишев.
Акцент върху социалните права и индустриалното развитие
Атанас Зафиров бе сред основните говорители при приемането на резолюциите, редом с председателя на Групата на социалистите и демократите (S&D) в ЕП Иратче Гарсия Перес. В изказването си на тема „Социална Европа, по-силна Европа“ той посочи, че Европа е изправена пред „социален тест“ – дали ще защити гражданите си, или ще позволи на неравенствата да подкопаят доверието в европейската идея.
„Силна социална Европа със силни социалистически партии е единствената Европа, за която си струва да се борим“, заяви Зафиров. Той подчерта, че работещите хора са гръбнакът на обществото и дълг на социалистите е да защитават тяхното достойнство и сигурност, защото „без тях няма икономика, няма мир и няма бъдеще“.
Евродепутатът Цветелина Пенкова изтъкна ролята на България и страните от Централна и Източна Европа за изграждането на конкурентна и устойчива икономика. Тя акцентира, че социалната политика, индустриалното развитие и енергийната независимост трябва да вървят заедно като гаранция за стабилност и растеж.
„Европа не може да бъде силна без своята индустрия и без хората, които я изграждат… Социалната справедливост, високите доходи и достъпът до иновации са основата на една стабилна и сигурна Европа“, коментира Пенкова, като призова за дългосрочна индустриална стратегия, подкрепяща производството и сигурността на енергийните доставки.
Срещи на високо ниво и стратегически разговори
В рамките на събитието българската делегация проведе срещи с водещи фигури на европейската левица, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Коща, министър-председателите на Испания и Норвегия – Педро Санчес и Йонас Гар Стьоре, лидерът на S&D Иратче Гарсия Перес, бившият изпълнителен зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс и лидерът на шведските социалдемократи Магдалена Андершон.
Дискусиите се фокусираха върху належащи теми като мирния процес в Близкия изток, икономическата сигурност на Европа, индустриалното развитие, енергийната независимост и социалната устойчивост на държавите членки.
„Прогресивна мобилизация 2025“: Визията на ПЕС
Конгресът завърши с приемането на четиринадесет политически резолюции и заключителна декларация – „Прогресивна мобилизация 2025“. Тези документи очертават визията на европейската социалдемокрация за следващите години.
Основни акценти в тях са достойните работни места, справедливата икономика, мирът като основна ценност, качественото здравеопазване, жилищната политика, равенството между половете и укрепването на демократичните институции. Заключителната декларация призовава за единство на прогресивните сили срещу възхода на крайната десница, нарастващите социални разделения и заплахите за демократичните ценности.
Участието на БСП затвърди позицията на България като надежден партньор в европейското ляво семейство и потвърди ангажимента на партията към визията за по-справедлива и силна Европа, основана на балансирана политика в защита на гражданите и индустриалното развитие.
