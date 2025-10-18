НА ЖИВО
          Челси победи Нотингам и сякаш подписа присъдата на Постекоглу

          Лондончани надвиха като гости съперника си с 0:3 и се изкачиха на четвъртата позиция

          Снимка: www.facebook.com/ChelseaFC
          Челси спечели визитата си на Нотингам Форест от осмия кръг на Висшата лига с 3:0. „Сините“ вкараха и трите си попадения след почивката. Младият Джош Ачеампонг откри след асистенция на Нето в 49-та минута, а след 180 секунди самият португалец се разписа. 

          Крайното 3:0 оформи Рийс Джеймс шест минути преди края на реодвното време. Малко по-късно гостите останаха с човек по-малко на терена след втори жълт картон на 22-годишния Мало Густо. 

          Така Челси нареди трета поредна победа във всички турнири, докато Нотингам е в кошмарна криза след 4 поредни загуби и общо 9 срещи без успех. Анге Постекоглу натрупа осем поредни срещи без победа начело на Форест и може да не стигне до така жадуваните три точки. Всичко сочи, че съвсем скоро Нотингам ще се раздели с австралиеца. 

          Във временното класиране на Висшата лига Челси е четвърти с 14 точки, а Нотингам е 17-и със 7 пункта. Всички останали отбори обаче имат с мач по-малко.

