Челси победи Нотингам и сякаш подписа присъдата на Постекоглу

Челси спечели визитата си на Нотингам Форест от осмия кръг на Висшата лига с 3:0. „Сините“ вкараха и трите си попадения след почивката. Младият Джош Ачеампонг откри след асистенция на Нето в 49-та минута, а след 180 секунди самият португалец се разписа.

Крайното 3:0 оформи Рийс Джеймс шест минути преди края на реодвното време. Малко по-късно гостите останаха с човек по-малко на терена след втори жълт картон на 22-годишния Мало Густо.

Така Челси нареди трета поредна победа във всички турнири, докато Нотингам е в кошмарна криза след 4 поредни загуби и общо 9 срещи без успех. Анге Постекоглу натрупа осем поредни срещи без победа начело на Форест и може да не стигне до така жадуваните три точки. Всичко сочи, че съвсем скоро Нотингам ще се раздели с австралиеца.

Във временното класиране на Висшата лига Челси е четвърти с 14 точки, а Нотингам е 17-и със 7 пункта. Всички останали отбори обаче имат с мач по-малко.