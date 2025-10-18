НА ЖИВО
          ЦСКА си спомни за великия Димитър Миланов – Пижо

          На днешната дата се навършват 97 години от рождението на една от най-ярките фигури в историята на българския футбол

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          На днешната дата се навършват 97 години от рождението на една от най-ярките фигури в историята на ЦСКА и българския футбол Димитър Миланов – Пижо.

          Той е сред онези редки футболисти, които не просто побеждават с голове и титли, а остават завинаги в сърцата на поколения с финеса, с който играят, и с честта, с която носят екипа.

          Миланов е 10-кратен шампион с ЦСКА и три пъти печели Купата на Съветската армия – успехи, които и до днес вдъхновяват. С червения екип изиграва 234 мача и отбелязва 125 гола, а с националния отбор има 39 участия и 20 попадения.

          Пижо завинаги ще остане в историята и като първия български футболист, който отбелязва гол на митичния стадион „Уембли“.

          „Една от най-великите легенди на ЦСКА и българския футбол, Димитър Миланов- Пижо ще остане завинаги в сърцата на всички ни! Поклон пред светлата му памет“, написаха от „Армията“ на официалния си сайт.

