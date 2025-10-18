НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Дългоочакваният мач между Ботев Пловдив и Славия завърши без победител

          След този двубой "канарчетата" остават с 11 пункта на13-та позиция, а Славия е с едно място по-нагоре, но със същия точков актив

          1
          32
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ботев Пловдив и Славия не излъчиха победител в двубоя си от 12-тия кръг на Първа лига. Срещата в събота завърши 1:1 в съботния следобед. И двата тима завършиха срещата с намален състав, след като първо Никола Илиев беше изгонен с два жълти картона преди да са изминали и 20 минути. 

          - Реклама -

          Съдбата на офанзивния играч последва и Мартин Георгиев в 68‘. По това време домакините имаха аванс след откриващия гол на Армстронг Окофлекс в 43‘.

          В крайна сметка оформи крайното Емил Стоев в 77‘. Така приключи и серията от четири срещи, в които един от отборите е бил победител в съперничеството. 

          Битката беше директен спор на дъното и след нея Ботев Пловдив с 11 точки е 13-ти, а Славия е с позиция по-нагоре, но със същия точков актив.

          Припомняме ви, че преди паузата за националните отбори президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, направи притесни разкрития. Според информацията – емисари на Ботев Пловдив са опитали да уговорят визитата на „Колежа“ за столичаните.

          Ботев Пловдив и Славия не излъчиха победител в двубоя си от 12-тия кръг на Първа лига. Срещата в събота завърши 1:1 в съботния следобед. И двата тима завършиха срещата с намален състав, след като първо Никола Илиев беше изгонен с два жълти картона преди да са изминали и 20 минути. 

          - Реклама -

          Съдбата на офанзивния играч последва и Мартин Георгиев в 68‘. По това време домакините имаха аванс след откриващия гол на Армстронг Окофлекс в 43‘.

          В крайна сметка оформи крайното Емил Стоев в 77‘. Така приключи и серията от четири срещи, в които един от отборите е бил победител в съперничеството. 

          Битката беше директен спор на дъното и след нея Ботев Пловдив с 11 точки е 13-ти, а Славия е с позиция по-нагоре, но със същия точков актив.

          Припомняме ви, че преди паузата за националните отбори президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, направи притесни разкрития. Според информацията – емисари на Ботев Пловдив са опитали да уговорят визитата на „Колежа“ за столичаните.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Челси победи Нотингам и сякаш подписа присъдата на Постекоглу

          Николай Минчев -
          Челси спечели визитата си на Нотингам Форест от осмия кръг на Висшата лига с 3:0. „Сините“ вкараха и трите си попадения след почивката. Младият...
          Футбол

          Христо Янев: За ЦСКА е важно да започне да показва по-голямо постоянство

          Николай Минчев -
          Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне...
          Футбол

          Тити Папазов: За ЛЕВСКИ се умира, за ЛЕВСКИ се искат топки, за ЛЕВСКИ се работи без пари

          Николай Минчев -
          Баскетболният треньор - Константин Папазов, се обърна към „синята“ общност с емоционален пост в социалните мрежи. Чрез него той засипа със суперлативи мажоритарния собственик...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions