Дългоочакваният мач между Ботев Пловдив и Славия завърши без победител

Ботев Пловдив и Славия не излъчиха победител в двубоя си от 12-тия кръг на Първа лига. Срещата в събота завърши 1:1 в съботния следобед. И двата тима завършиха срещата с намален състав, след като първо Никола Илиев беше изгонен с два жълти картона преди да са изминали и 20 минути.

Съдбата на офанзивния играч последва и Мартин Георгиев в 68‘. По това време домакините имаха аванс след откриващия гол на Армстронг Окофлекс в 43‘.

В крайна сметка оформи крайното Емил Стоев в 77‘. Така приключи и серията от четири срещи, в които един от отборите е бил победител в съперничеството.

Битката беше директен спор на дъното и след нея Ботев Пловдив с 11 точки е 13-ти, а Славия е с позиция по-нагоре, но със същия точков актив.

Припомняме ви, че преди паузата за националните отбори президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, направи притесни разкрития. Според информацията – емисари на Ботев Пловдив са опитали да уговорят визитата на „Колежа“ за столичаните.