Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника, ще протестираме до победа!

Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по бул. „Ботевградско шосе“ и призоваха патриарх Даниил да им върне любимия свещеник. В противен случай хората заплашиха, че следващият протест ще е под прозорците на Митрополията.

Жителите на Долни Богров за втори път излязоха на масов протест в подкрепа на свещеник Янко Китанов, който в продължение на 40 години е бил начело на тяхната енория, помагал е на хората, бил е до тях и в трудните, и в щастливите моменти.

Църквата „Свети Теодор Стратилат“, която е възстановена от отец Янко заедно с местните хора, вече 20 дни остава затворена.

„На 51 години съм. Никога досега нашата черква не е била затворена близо 20 дни. Хората се възмущават. Предният четвъртък трябваше да има енорийски съвет. Никой не ни уведомява за нищо, държат ни в неведение“, заяви Иван Асенов и подчерта, че те са в правото си да знаят, защото нито една стотинка не е дадена за енорията им нито от Светия Синод, нито от Софийската света митрополия.

Иван Асенов ги призова „да вземат правилното решение, защото не можем да се откажем от един човек, който си е дал живота и е направил много за Долни Богров. Така не може! Новият свещеник е назначен с подпис на патриарха, това е едва ли не партийно назначение. Когато един човек е служил над 40 години, да го смениш по този начин не е редно. Не стават така нещата, трябва да има приемственост“.

Петър Джабарски заяви, че хората са в недоумение как може в съседните енории да няма назначен свещеник, а в Долни Богров да трябва да служат двама свещеници. „Някак си е нелогично това нещо да се случва от този начин“, каза той и призова: „Искаме да помолим да отключат църквата, защото ние вече 20 дни не можем да влезем. Така нареченият нов свещеник, който е назначен, заключи църквата и ние нямаме достъп до нея“

Гинка Симеонова живее в Долни Богров повече от 50 години. Тя е възмутена от това, че хората нямат достъп до храма, който по думите й един от най-красивите в Софийско и е издигнат с техни средства. „Бог ни изпрати най-добрия свещеник, отец Янко. И сега ние, жителите, да нямаме достъп до храма, отец Янко да няма достъп до храма. Защо? И всичко, което беше създадено от нас, някой си хвърли вътре непознат човек. Няма как да стане“, категорична е жената. Тя заяви, че протестът им няма да остане нечут и те ще отидат и пред Софийската света митрополия, за да защитят своя духовен пастир „Искаме си отец Янко и никой друг!“, подчерта Гинка Симеонова.

Друга жителка Ирина се обърна към българския патриарх и софийски митрополит Даниил. „Обръщам се към патриарх Даниил. Да знае, че няма да отстъпим от целта, която имаме. Няма да отстъпим и няма да си дадем нашия духовен водач отец Янко Китанов. Ще протестираме, докато не постигнем целта си“, обеща Ирина.

Гражданите на Долни Богров на няколко пъти прикриваха движението по бул. „Ботевградско шосе“, те скандираха: „Искаме отец Янко“.

Следващият протест на Долни Богров в защита на техния духовен пастир ще бъде вече пред сградата на Софийската света митрополия в центъра на София на площад „Света Неделя“.