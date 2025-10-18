НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятДруги

          Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника, ще протестираме до победа!

          „Искаме да помолим да отключат църквата, защото ние вече 20 дни не можем да влезем. Така нареченият нов свещеник, който е назначен, заключи църквата и ние нямаме достъп до нея“ - заяви един от присъстващите

          7
          172
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по бул. „Ботевградско шосе“ и призоваха патриарх Даниил да им върне любимия свещеник. В противен случай хората заплашиха, че следващият протест ще е под прозорците на Митрополията.

          - Реклама -

          Жителите на Долни Богров за втори път излязоха на масов протест в подкрепа на свещеник Янко Китанов, който в продължение на 40 години е бил начело на тяхната енория, помагал е на хората, бил е до тях и в трудните, и в щастливите моменти. 

          Църквата „Свети Теодор Стратилат“, която е възстановена от отец Янко заедно с местните хора, вече 20 дни остава затворена.

          „На 51 години съм. Никога досега нашата черква не е била затворена близо 20 дни. Хората се възмущават. Предният четвъртък трябваше да има енорийски съвет. Никой не ни уведомява за нищо, държат ни в неведение“, заяви Иван Асенов и подчерта, че те са в правото си да знаят, защото нито една стотинка не е дадена за енорията им нито от Светия Синод, нито от Софийската света митрополия. 

          Иван Асенов ги призова „да вземат правилното решение, защото не можем да се откажем от един човек, който си е дал живота и е направил много за Долни Богров. Така не може! Новият свещеник е назначен с подпис на патриарха, това е едва ли не партийно назначение. Когато един човек е служил над 40 години, да го смениш по този начин не е редно. Не стават така нещата, трябва да има приемственост“.

          Петър Джабарски заяви, че хората са в недоумение как може в съседните енории да няма назначен свещеник, а в Долни Богров да трябва да служат двама свещеници. „Някак си е нелогично това нещо да се случва от този начин“, каза той и призова: „Искаме да помолим да отключат църквата, защото ние вече 20 дни не можем да влезем. Така нареченият нов свещеник, който е назначен, заключи църквата и ние нямаме достъп до нея“

          Гинка Симеонова живее в Долни Богров повече от 50 години. Тя е възмутена от това, че хората нямат достъп до храма, който по думите й един от най-красивите в Софийско и е издигнат с техни средства. „Бог ни изпрати най-добрия свещеник, отец Янко. И сега ние, жителите, да нямаме достъп до храма, отец Янко да няма достъп до храма. Защо? И всичко, което беше създадено от нас, някой си хвърли вътре непознат човек. Няма как да стане“, категорична е жената. Тя заяви, че протестът им няма да остане нечут и те ще отидат и пред Софийската света митрополия, за да защитят своя духовен пастир „Искаме си отец Янко и никой друг!“, подчерта Гинка Симеонова.

          Друга жителка Ирина се обърна към българския патриарх и софийски митрополит Даниил. „Обръщам се към патриарх Даниил. Да знае, че няма да отстъпим от целта, която имаме. Няма да отстъпим и няма да си дадем нашия духовен водач отец Янко Китанов. Ще протестираме, докато не постигнем целта си“, обеща Ирина.

          Гражданите на Долни Богров на няколко пъти прикриваха движението по бул. „Ботевградско шосе“, те скандираха: „Искаме отец Янко“. 

          Следващият протест на Долни Богров в защита на техния духовен пастир ще бъде вече пред сградата на Софийската света митрополия в центъра на София на площад „Света Неделя“.

          Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по бул. „Ботевградско шосе“ и призоваха патриарх Даниил да им върне любимия свещеник. В противен случай хората заплашиха, че следващият протест ще е под прозорците на Митрополията.

          - Реклама -

          Жителите на Долни Богров за втори път излязоха на масов протест в подкрепа на свещеник Янко Китанов, който в продължение на 40 години е бил начело на тяхната енория, помагал е на хората, бил е до тях и в трудните, и в щастливите моменти. 

          Църквата „Свети Теодор Стратилат“, която е възстановена от отец Янко заедно с местните хора, вече 20 дни остава затворена.

          „На 51 години съм. Никога досега нашата черква не е била затворена близо 20 дни. Хората се възмущават. Предният четвъртък трябваше да има енорийски съвет. Никой не ни уведомява за нищо, държат ни в неведение“, заяви Иван Асенов и подчерта, че те са в правото си да знаят, защото нито една стотинка не е дадена за енорията им нито от Светия Синод, нито от Софийската света митрополия. 

          Иван Асенов ги призова „да вземат правилното решение, защото не можем да се откажем от един човек, който си е дал живота и е направил много за Долни Богров. Така не може! Новият свещеник е назначен с подпис на патриарха, това е едва ли не партийно назначение. Когато един човек е служил над 40 години, да го смениш по този начин не е редно. Не стават така нещата, трябва да има приемственост“.

          Петър Джабарски заяви, че хората са в недоумение как може в съседните енории да няма назначен свещеник, а в Долни Богров да трябва да служат двама свещеници. „Някак си е нелогично това нещо да се случва от този начин“, каза той и призова: „Искаме да помолим да отключат църквата, защото ние вече 20 дни не можем да влезем. Така нареченият нов свещеник, който е назначен, заключи църквата и ние нямаме достъп до нея“

          Гинка Симеонова живее в Долни Богров повече от 50 години. Тя е възмутена от това, че хората нямат достъп до храма, който по думите й един от най-красивите в Софийско и е издигнат с техни средства. „Бог ни изпрати най-добрия свещеник, отец Янко. И сега ние, жителите, да нямаме достъп до храма, отец Янко да няма достъп до храма. Защо? И всичко, което беше създадено от нас, някой си хвърли вътре непознат човек. Няма как да стане“, категорична е жената. Тя заяви, че протестът им няма да остане нечут и те ще отидат и пред Софийската света митрополия, за да защитят своя духовен пастир „Искаме си отец Янко и никой друг!“, подчерта Гинка Симеонова.

          Друга жителка Ирина се обърна към българския патриарх и софийски митрополит Даниил. „Обръщам се към патриарх Даниил. Да знае, че няма да отстъпим от целта, която имаме. Няма да отстъпим и няма да си дадем нашия духовен водач отец Янко Китанов. Ще протестираме, докато не постигнем целта си“, обеща Ирина.

          Гражданите на Долни Богров на няколко пъти прикриваха движението по бул. „Ботевградско шосе“, те скандираха: „Искаме отец Янко“. 

          Следващият протест на Долни Богров в защита на техния духовен пастир ще бъде вече пред сградата на Софийската света митрополия в центъра на София на площад „Света Неделя“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...
          Футбол

          Челси победи Нотингам и сякаш подписа присъдата на Постекоглу

          Николай Минчев -
          Челси спечели визитата си на Нотингам Форест от осмия кръг на Висшата лига с 3:0. „Сините“ вкараха и трите си попадения след почивката. Младият...
          Инциденти

          Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

          Николай Минчев -
          Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на...

          7 КОМЕНТАРА

          1. Вярно ли е това, че на отец Янко са му отнели книжката за алкохол и е причинил пиян катастрофа, предполагам може да се провери от медиите?

          2. Много православно да вдигат протести 👍🏻
            Долни Богров се пука от християнско смирение!

          3. Оплачете се на онази кикимора Люба кулезич тя е близка с Патриарха Господ здраве да му дава!

          5. От тия „миряни“ нищо не става. Както протестират, така и ще тръгнат след това да целуват ръка на новия поп. А защо им е поп за посредник в общуването им с техния Бог, не става ясно.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions