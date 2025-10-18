Джихадисти убиха седем нигерийски войници, сред които и командир

Джихадисти в североизточен Нигерия са убили седем войници, включително командир на армията, тази седмица, съобщава доклад на военното разузнаване, видян от AФП в събота.
Западноафриканската държава продължава да се бори с дългогодишната война срещу бойците на „Боко Харам“ и отцепническата групировка „Ислямска държава – Западна Африка“ (ISWAP). Макар насилието да е намаляло от пика си преди десетилетие, атаките на джихадисти остават редовно явление в региона, където правителственият контрол е слаб.
Според доклада, войниците са били убити в засада в петък в село в района на местното самоуправление Кондуга, на около 35 километра от Майдугури – столицата на щата Борно.
Източник от антиджихадистка милиция, която подпомага военните, потвърди броя на жертвите.
Само седмица по-рано бойци от ISWAP атакуваха военна база в село Нгамду в същия щат, използвайки гранати и дронове, при което загинаха още седем войници.
От 2019 г. насам армията затваря по-малки бази и се премества в по-големи, укрепени гарнизони, известни като „суперлагери“, в опит да се противопостави по-успешно на нападенията.
Критиците обаче предупреждават, че тази стратегия е дала на бойците повече свобода да се движат из селските райони и е направила пътуващите по-уязвими за отвличане.
Безредиците в региона са довели до разселването на около 2 милиона души и разпространяване на конфликта в съседни държави.
