ЕП ще гласува нова резолюция за репресивния режим на Вучич

Една година след трагедията в Нови Сад Европейският парламент отново насочва вниманието си към дълбоката политическа криза в Сърбия.

На 1 ноември 2024 г. покривът на главната жп гара в Нови Сад – вторият по големина град в страната – се срути, отнемайки живота на 16 души. Трагедията предизвика вълна от масови протести срещу режима на Александър Вучич, започнали в Нови Сад и разпространили се в цялата страна.

Първоначално демонстрациите, водени от студенти, настояваха за справедливост за жертвите и разследване на корупцията, довела до трагедията. С течение на времето обаче исканията ескалираха до призиви за оставката на президента Вучич. Година по-късно антиправителствените протести продължават, а социалната и политическата поляризация се задълбочава.

През 2024 г. Европейският парламент вече два пъти обсъди ситуацията в Сърбия – през февруари във връзка с политическата криза и през септември относно използването на сила срещу протестиращите. В приета през май резолюция евродепутатите изразиха съжаление за продължаващото насилие срещу студентите и призоваха Белград да засили вътрешния политически диалог, да защити върховенството на закона и да ускори антикорупционните реформи.

Темата ще бъде отново разгледана в пленарната зала на Европейския парламент. Дебатът е насрочен за вторник, 21 октомври, а гласуването на резолюцията – за сряда, 22 октомври. Процедурата ще се проведе под формата на изявления на Комисията, последвани от гласуване на резолюция.