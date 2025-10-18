НА ЖИВО
          F-22 срещу F-35: хирургически скалпел срещу швейцарско ножче

          Изтребителите F-22 и F-35 са два от най-мощните в арсеналите на САЩ, но всеки е проектиран за различни цели: абсолютно въздушно превъзходство или универсалност на бойното поле.

          Въпреки че F-22 Raptor и F-35 Lightning II често се споменават заедно като флагманите на американската авиация, те всъщност представляват два различни подхода. И двата са творения на Lockheed Martin, но с противоположни философии: първият е проектиран за абсолютно въздушно превъзходство, вторият — за универсалност и глобална интеграция, посочва индийският портал Wionews.

          Елитът на небето
          F-22 Raptor е истински ловец, предназначен да унищожава вражески самолети преди да бъдат забелязани. Максималната му скорост е над 2,25 Маха, а служебният му таван е 20 км. Радарната му сигнатура е толкова малка, че според Пентагона самолетът се счита за изключително труден за откриване. Това ниво на технологии прави Raptor уникален — и затова се експлоатира изключително от САЩ и не се изнася за съюзници.

          „Интелигентен“

          F-35 Lightning II е универсален, „интелигентен“ самолет, който съчетава функциите на изтребител, разузнавателен самолет и ударна платформа. Той е способен да събира разузнавателна информация, да извършва удари въздух–земя и да води електронна война. Въпреки по-ниската си скорост (1,6 Маха) и таван на полета около 15 км, F-35 е свързан в мрежа, споделяйки данни в реално време с други самолети, кораби и системи за ПВО.

          И двата самолета са от стелт клас, но F-22 се фокусира върху минимализиране на радарното си напречно сечение, докато F-35 използва нови радарно-поглъщащи материали и цифрови стелт контроли.

          Цени и достъпност
          Един F-22 струва приблизително 150 милиона долара. F-35 е масово произвеждан продукт от нов тип война с цена около 80 милиона долара за бройка.

          Ако Raptor е хирургически скалпел, то Lightning е швейцарско ножче, достъпно за съюзниците на САЩ — вече в над 15 държави. F-22 е символ на въздушното превъзходство на САЩ, предназначен за бой един на един. F-35 е оръжието на бъдещето, способно да действа в рамките на единна дигитална мрежа от съюзници, където победата зависи не само от скоростта, но и от данните.

