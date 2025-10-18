Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на Дунав мост. Инцидентът е станал на бул. „Тутракан“.
Водачът на лекия автомобил внезапно е изгубил управление и при навлизането в кръговото се е блъснал в колона от топлата връзка над булеварда. На място са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
Полицаят е бил с множество травми и е починал в линейката на път за болницата. Според официалните данни, униформеният е получил масивен инфаркт и това е довело до загубата на управление на колата.
Неочаквано, Бог да го прости.
Мой ваксиниран роднина почина в колата си. За щастие не се е движила. Също от инфаркт, без да е боледувал от нищо. Здрав като бик. Друг приятел 2 байпаса след ваксина. Здрав като бик беше. Сега е развалина. Трети от сърце, познат, ваксиниран. Най-близкия приятел и той от сърце. Всички те вярваха на лекарите. Всички те ми се присмиваха, когато ги предупреждавах да не се ваксинират.
Какви са тези глупости кои пенсионери вън.Ти кой си,че си позволяваш да пишеш така.Какво ти пречат пенсионерите.
При такива началници….!
Дали е масивен инфаркт ще покаже аутопсията! Няма как часове след инцидента да се знае със сигурност! Щом толкова бързо обявяват причината, значи пак прикриват нещо! Жалка работа!
Всички пенсионери вън и тези с ТЕЛК също.
Evgeni Topalov що , те не са ли хора, не стига , че са наказани от съдбата болни , а ти кой си не дай боже и теб съдбата да те накаже теб или твой близък, от къде ги гониш , психически май не си добре
Evgeni Topalov Какъв пенсионер, на 52 години е човека?! Да бяхте си направили труда да прочетете,но младите не обичат и да четат….
Evgeni Topalov 800 000 българи с ТЕЛК… 🙂 нация от инвалиди… Пък глупаците да бачкат
Че , като го гледам не е млад , а сигурно изкукал пенсионер
Evgeni Topalov Да започнем от Вас! После ще видим.
Evgeni Topalov да ти пожелая да станеш и та с телк!
Да почива в мир! Сигурно е бил с ковид ваксина…
Vasil Vasilev, нелепа простотия, от проучване знам, че ковида е минал като вихрушка през някои елементарни хора, които към днешно време са с намален мозъчен капацитет поради което губят и равновесие……!!!
Един продажник по малко
Васко Палестина ееееее стига де много грубо
Димитър Тодоров то има Господ
Васко Палестина Граничен полицай не означава малоумен бияч и блъскач по площадите???!!!&