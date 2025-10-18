НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Граничен полицай почина при катастрофа на път за работа

          Според официалните данни, униформеният е получил масивен инфаркт и това е довело до загубата на управление на колата

          19
          514
          Снимка: Фейсбук-сграница "КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ"
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на Дунав мост. Инцидентът е станал на бул. „Тутракан“.

          - Реклама -

          Водачът на лекия автомобил внезапно е изгубил управление и при навлизането в кръговото се е блъснал в колона от топлата връзка над булеварда. На място са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

          Полицаят е бил с множество травми и е починал в линейката на път за болницата. Според официалните данни, униформеният е получил масивен инфаркт и това е довело до загубата на управление на колата.

          Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на Дунав мост. Инцидентът е станал на бул. „Тутракан“.

          - Реклама -

          Водачът на лекия автомобил внезапно е изгубил управление и при навлизането в кръговото се е блъснал в колона от топлата връзка над булеварда. На място са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

          Полицаят е бил с множество травми и е починал в линейката на път за болницата. Според официалните данни, униформеният е получил масивен инфаркт и това е довело до загубата на управление на колата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил в София

          Красимир Попов -
          Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата. Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от...
          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...
          Други

          Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника, ще протестираме до победа!

          Николай Минчев -
          Стотици жители на Долни Богров, въпреки дъжда и лошото време, се събраха в защита на своя духовен предводител отец Янко Китанов, блокираха движението по...

          19 КОМЕНТАРА

          3. Мой ваксиниран роднина почина в колата си. За щастие не се е движила. Също от инфаркт, без да е боледувал от нищо. Здрав като бик. Друг приятел 2 байпаса след ваксина. Здрав като бик беше. Сега е развалина. Трети от сърце, познат, ваксиниран. Най-близкия приятел и той от сърце. Всички те вярваха на лекарите. Всички те ми се присмиваха, когато ги предупреждавах да не се ваксинират.

          4. Какви са тези глупости кои пенсионери вън.Ти кой си,че си позволяваш да пишеш така.Какво ти пречат пенсионерите.

          6. Дали е масивен инфаркт ще покаже аутопсията! Няма как часове след инцидента да се знае със сигурност! Щом толкова бързо обявяват причината, значи пак прикриват нещо! Жалка работа!

            • Evgeni Topalov що , те не са ли хора, не стига , че са наказани от съдбата болни , а ти кой си не дай боже и теб съдбата да те накаже теб или твой близък, от къде ги гониш , психически май не си добре

            • Evgeni Topalov Какъв пенсионер, на 52 години е човека?! Да бяхте си направили труда да прочетете,но младите не обичат и да четат….

            • Vasil Vasilev, нелепа простотия, от проучване знам, че ковида е минал като вихрушка през някои елементарни хора, които към днешно време са с намален мозъчен капацитет поради което губят и равновесие……!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions