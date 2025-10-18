Хамас ще предаде телата на двама израелски заложници тази вечер

Въоръженото крило на Хамас обяви, че по-късно днес ще предаде телата на двама заложници като част от споразумението за примирие с Израел, предаде АФП.
Бригадите „Иззедин ал-Касам“ съобщиха в канала си в Telegram, че
Според информацията, предаването на телата ще се извърши в координация с посредници по примирието, което остава крехко на фона на продължаващото напрежение между Израел и Хамас.
