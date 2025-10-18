НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Хамас ще предаде телата на двама израелски заложници тази вечер

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Въоръженото крило на Хамас обяви, че по-късно днес ще предаде телата на двама заложници като част от споразумението за примирие с Израел, предаде АФП.

          - Реклама -

          Бригадите „Иззедин ал-Касам“ съобщиха в канала си в Telegram, че

          „днес в 22:00 ч. местно време (19:00 GMT) ще бъдат предадени телата на двама израелски пленници, чиито останки бяха открити по-рано през деня в Ивицата Газа“.

          Според информацията, предаването на телата ще се извърши в координация с посредници по примирието, което остава крехко на фона на продължаващото напрежение между Израел и Хамас.

          Въоръженото крило на Хамас обяви, че по-късно днес ще предаде телата на двама заложници като част от споразумението за примирие с Израел, предаде АФП.

          - Реклама -

          Бригадите „Иззедин ал-Касам“ съобщиха в канала си в Telegram, че

          „днес в 22:00 ч. местно време (19:00 GMT) ще бъдат предадени телата на двама израелски пленници, чиито останки бяха открити по-рано през деня в Ивицата Газа“.

          Според информацията, предаването на телата ще се извърши в координация с посредници по примирието, което остава крехко на фона на продължаващото напрежение между Израел и Хамас.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Масови протести „Без царе“ заляха Съединените щати срещу политиката на президента Доналд Тръмп

          Красимир Попов -
          Огромни тълпи излязоха по улиците във всички 50 щата на САЩ, за да изразят гнева си срещу твърдолинейната политика на текущия президент на Америка...
          Политика

          Иран демонстрира нарастваща ракетна мощ въпреки натиска на Запада

          Красимир Попов -
          Иран разполага с един от най-гъвкавите и технологично напреднали ракетни арсенали в Близкия изток. Въпреки усилията на Запада да ограничи бързо развиващата се програма...
          Политика

          F-22 срещу F-35: хирургически скалпел срещу швейцарско ножче

          Красимир Попов -
          Изтребителите F-22 и F-35 са два от най-мощните в арсеналите на САЩ, но всеки е проектиран за различни цели: абсолютно въздушно превъзходство или универсалност...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions