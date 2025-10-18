НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Спорт

          Холанд качи Сити

          Така тимът на Пеп Гуардиола излезе поне временно на първо място, преди мача на Арсенал по-късно тази вечер - срещу Фулъм

          Манчестър Сити се наложи с 2:0 срещу Евертън като домакин в мач от осмия кръг на Висшата лига. Така тимът на Пеп Гуардиола излезе поне временно на първо място, преди мача на Арсенал по-късно тази вечер – срещу Фулъм.

          Ерлинг Холанд вкара и двете попадение за „гражданите“. Норвежката звезда се разписа след почивката. Холанд вкара в разстояние на 5 минути след асистенции на Нико О’Райли и Савиньо – в 58-ата и 63-ата минути.

          Сити събра 16 точки и поне временно е на първото място. Вторият Арсенал също е с 16 т., а Евертън е десети с 11 т.

          Лийдс, за който неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев, загуби гостуването си на Бърнли с 0:2. 

          Барса с инфарктна победа

          Станимир Бакалов -
          С победен гол на Роналд Араухо за 2:1 в добавеното време Барселона се спаси от домакинска издънка срещу Жирона в драматично дерби на Каталуния...
          Лудогорец с нова неочаквана издънка

          Станимир Бакалов -
          Лудогорец и Спартак (Варна) завършиха 1:1 в интригуващ мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Шанде откри за гостите в 26-ата минута, а в...
          Левски гони шампионска победа срещу Черно море във Варна

          Красимир Попов -
          В неделя Левски ще трябва да затвърди шампионските си амбиции при гостуването на Черно море. Ден по-рано Спартак Варна изненадващо извоюва реми (1:1) срещу...

