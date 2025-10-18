Холанд качи Сити

Манчестър Сити се наложи с 2:0 срещу Евертън като домакин в мач от осмия кръг на Висшата лига. Така тимът на Пеп Гуардиола излезе поне временно на първо място, преди мача на Арсенал по-късно тази вечер – срещу Фулъм.

Ерлинг Холанд вкара и двете попадение за „гражданите“. Норвежката звезда се разписа след почивката. Холанд вкара в разстояние на 5 минути след асистенции на Нико О’Райли и Савиньо – в 58-ата и 63-ата минути.



Сити събра 16 точки и поне временно е на първото място. Вторият Арсенал също е с 16 т., а Евертън е десети с 11 т.

Лийдс, за който неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев, загуби гостуването си на Бърнли с 0:2.