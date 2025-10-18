Христо Янев: За ЦСКА е важно да започне да показва по-голямо постоянство

Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне от 15 часа на стадиона в Добрич.

“Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към Добруджа и се надявам да направим добър мач. Контузените играчи останаха в София, за да се възстановяват.

Ако кажем, че сме играли добре с Лудогорец, трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието.

Всеки мач е от голямо значение, важното е да победим и да трупаме увереност. И да започнем да показваме по-голямо постоянство” – заяви Янев.