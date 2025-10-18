НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Христо Янев: За ЦСКА е важно да започне да показва по-голямо постоянство

          Срещата между червените и добричлии е насрочена за неделя и ще започне от 15 часа на стадиона в Добрич

          1
          59
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне от 15 часа на стадиона в Добрич.

          - Реклама -

          “Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към Добруджа и се надявам да направим добър мач. Контузените играчи останаха в София, за да се възстановяват.

          Ако кажем, че сме играли добре с Лудогорец, трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието.

          Всеки мач е от голямо значение, важното е да победим и да трупаме увереност. И да започнем да показваме по-голямо постоянство” – заяви Янев.

          Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне от 15 часа на стадиона в Добрич.

          - Реклама -

          “Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към Добруджа и се надявам да направим добър мач. Контузените играчи останаха в София, за да се възстановяват.

          Ако кажем, че сме играли добре с Лудогорец, трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието.

          Всеки мач е от голямо значение, важното е да победим и да трупаме увереност. И да започнем да показваме по-голямо постоянство” – заяви Янев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Челси победи Нотингам и сякаш подписа присъдата на Постекоглу

          Николай Минчев -
          Челси спечели визитата си на Нотингам Форест от осмия кръг на Висшата лига с 3:0. „Сините“ вкараха и трите си попадения след почивката. Младият...
          Футбол

          Тити Папазов: За ЛЕВСКИ се умира, за ЛЕВСКИ се искат топки, за ЛЕВСКИ се работи без пари

          Николай Минчев -
          Баскетболният треньор - Константин Папазов, се обърна към „синята“ общност с емоционален пост в социалните мрежи. Чрез него той засипа със суперлативи мажоритарния собственик...
          Футбол

          ЦСКА си спомни за великия Димитър Миланов – Пижо

          Николай Минчев -
          На днешната дата се навършват 97 години от рождението на една от най-ярките фигури в историята на ЦСКА и българския футбол Димитър Миланов -...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions