Хутите в Йемен задържаха служители на ООН в Сана

Бунтовниците хути от движението „Ансар Аллах“, което контролира приблизително една трета от територията на Йемен, са задържали няколко служители на ООН в Сана, съобщи телевизия „Ал Арабия“, позовавайки се на източници.

Според саудитския телевизионен канал, силите за сигурност на хутите са нахлули в един от офисите на ООН, който продължава да действа на територия, контролирана от бунтовниците. Източници на „Ал Арабия“ твърдят, че задържаните са били отведени за разпит, а мобилните им телефони и други комуникационни устройства са били конфискувани.

„Атаките на хутите срещу обекти на международни организации в йеменската столица са се увеличили през последните два дни“, съобщи източник от ООН за медията.

Той добави, че последната вълна на ескалация е започнала след изявление на лидера на бунтовниците Абдел Малик ал-Хути за съществуването на „опасни шпионски клетки“, за които се твърди, че са свързани с хуманитарни организации, действащи в Йемен.

В последното си обръщение към своите поддръжници ал-Хути твърди, че разполага с „неопровержими доказателства“ за участието на служители на Световната продоволствена програма на ООН в предоставянето на разузнавателна информация на Израел, която е улеснила ударите срещу Сана през август тази година. При тези удари бяха убити няколко високопоставени членове на движението, включително ръководителят на сформираното от хутите правителство и началникът на щаба на бунтовниците.

Реториката на хутите срещу агенциите на ООН и хуманитарните организации в Йемен се засилва през последните месеци на фона на израелските удари по бунтовнически цели.

В началото на октомври хутите задържаха девет служители на ООН и ги обвиниха в шпионаж.

„Общо 53 служители на ООН са задържани на контролирана от хутите територия от 2021 г. насам“, заяви говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик.

ООН категорично отрича всички обвинения на хутите срещу своите служители.