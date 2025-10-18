НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Интер нанесе ранен удар по Рома

          Римските „вълци“ от своя страна са трети със същия точков актив

          1
          15
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Интер победи Рома с минималното 1:0 като гост на „Стадио Олимпико“ в мач от седмия кръг на Серия А. С успеха „нерадзурите“ временно се качиха на върха в класирането с актив от 15 точки. Римските „вълци“ от своя страна са трети със същия точков актив.

          - Реклама -

          Интер излезе напред в резултата след едва шест минути игра. Николо Барела бе в основата на попадението, след като предостави отлично центриране за Анж-Йоан Бони, който с брилянтен удар в долния ляв ъгъл преодоля Миле Свилар – 0:1.

          Рома можеше бързо да стигне до изравнително попадение. В 13-ата минута Браян Кристанте избяга от пазача си в наказателното поле и засече центрирането на Пауло Дибала от корнер, но изпълнението на италианеца премина малко над вратата.

          До края на първата част сериозни ситуации липсваха, а в 50-ата минута „нерадзурите“ можеха да удвоят аванса си, след като разсякъл защитата пас стигна до Дензъл Дъмфрис, нидерландският национал стреля към левия ъгъл, но Свилар блесна с намеса.

          В следващите минути Рома натисна. Дибала нанесе силен удар към десния ъгъл в 52-рата минута, но Ян Зомер изби в корнер, при който последва центриране за Марио Ермосо, но Зомер паск се намеси. В 55-ата минута швейцарецът пак спря Пауло Дибала.

          В 59-ата минута Зеки Челик стигна до отбита топка, но я прати встрани от левия стълб. Секунди по-късно Артьом Довбик намери празно пространство в наказателното поле и направи опит за прехвърлящ удар с глава, а топката мина на сантиметри над вратата.

          Интер успя да укроти „вълците“, а в 71-вата минута на свой ред имаше възможност за гол. Алесандро Бастони стреля от воле след рикошет, а Миле Свилар изби. В 84-ата минута Хенрих Мхитарян нанесе опасен изстрел, срещнал левия страничен стълб.

          Интер победи Рома с минималното 1:0 като гост на „Стадио Олимпико“ в мач от седмия кръг на Серия А. С успеха „нерадзурите“ временно се качиха на върха в класирането с актив от 15 точки. Римските „вълци“ от своя страна са трети със същия точков актив.

          - Реклама -

          Интер излезе напред в резултата след едва шест минути игра. Николо Барела бе в основата на попадението, след като предостави отлично центриране за Анж-Йоан Бони, който с брилянтен удар в долния ляв ъгъл преодоля Миле Свилар – 0:1.

          Рома можеше бързо да стигне до изравнително попадение. В 13-ата минута Браян Кристанте избяга от пазача си в наказателното поле и засече центрирането на Пауло Дибала от корнер, но изпълнението на италианеца премина малко над вратата.

          До края на първата част сериозни ситуации липсваха, а в 50-ата минута „нерадзурите“ можеха да удвоят аванса си, след като разсякъл защитата пас стигна до Дензъл Дъмфрис, нидерландският национал стреля към левия ъгъл, но Свилар блесна с намеса.

          В следващите минути Рома натисна. Дибала нанесе силен удар към десния ъгъл в 52-рата минута, но Ян Зомер изби в корнер, при който последва центриране за Марио Ермосо, но Зомер паск се намеси. В 55-ата минута швейцарецът пак спря Пауло Дибала.

          В 59-ата минута Зеки Челик стигна до отбита топка, но я прати встрани от левия стълб. Секунди по-късно Артьом Довбик намери празно пространство в наказателното поле и направи опит за прехвърлящ удар с глава, а топката мина на сантиметри над вратата.

          Интер успя да укроти „вълците“, а в 71-вата минута на свой ред имаше възможност за гол. Алесандро Бастони стреля от воле след рикошет, а Миле Свилар изби. В 84-ата минута Хенрих Мхитарян нанесе опасен изстрел, срещнал левия страничен стълб.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Атлетико Мадрид трудно пречупи Осасуна

          Станимир Бакалов -
          Атлетико Мадрид победи Осасуна с минималното 1:0 на „Рияд Еър Метрополитано“ в мач от деветия кръг на Ла Лига. Така „дюшекчиите“ събраха 16 точки...
          Спорт

          Арсенал поведе във Висшата лига

          Станимир Бакалов -
          Арсенал постигна много важна победа срещу Фулъм с 1:0 при гостуването си в лондонско дерби. Победния гол за отбора на Микел Артета вкара белгийският...
          Спорт

          „Биковете“ спряха шампиона

          Станимир Бакалов -
          Торино нанесе втора загуба на Наполи в италианската Серия А, като се наложи с 1:0. Победното попадение за домакините вкара Джовани Симеоне в 32-рата...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions