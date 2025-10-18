Интер нанесе ранен удар по Рома

Интер победи Рома с минималното 1:0 като гост на „Стадио Олимпико“ в мач от седмия кръг на Серия А. С успеха „нерадзурите“ временно се качиха на върха в класирането с актив от 15 точки. Римските „вълци“ от своя страна са трети със същия точков актив.

Интер излезе напред в резултата след едва шест минути игра. Николо Барела бе в основата на попадението, след като предостави отлично центриране за Анж-Йоан Бони, който с брилянтен удар в долния ляв ъгъл преодоля Миле Свилар – 0:1.

Рома можеше бързо да стигне до изравнително попадение. В 13-ата минута Браян Кристанте избяга от пазача си в наказателното поле и засече центрирането на Пауло Дибала от корнер, но изпълнението на италианеца премина малко над вратата.

До края на първата част сериозни ситуации липсваха, а в 50-ата минута „нерадзурите“ можеха да удвоят аванса си, след като разсякъл защитата пас стигна до Дензъл Дъмфрис, нидерландският национал стреля към левия ъгъл, но Свилар блесна с намеса.

В следващите минути Рома натисна. Дибала нанесе силен удар към десния ъгъл в 52-рата минута, но Ян Зомер изби в корнер, при който последва центриране за Марио Ермосо, но Зомер паск се намеси. В 55-ата минута швейцарецът пак спря Пауло Дибала.

В 59-ата минута Зеки Челик стигна до отбита топка, но я прати встрани от левия стълб. Секунди по-късно Артьом Довбик намери празно пространство в наказателното поле и направи опит за прехвърлящ удар с глава, а топката мина на сантиметри над вратата.

Интер успя да укроти „вълците“, а в 71-вата минута на свой ред имаше възможност за гол. Алесандро Бастони стреля от воле след рикошет, а Миле Свилар изби. В 84-ата минута Хенрих Мхитарян нанесе опасен изстрел, срещнал левия страничен стълб.