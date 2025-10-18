Иран демонстрира нарастваща ракетна мощ въпреки натиска на Запада

Иран разполага с един от най-гъвкавите и технологично напреднали ракетни арсенали в Близкия изток. Въпреки усилията на Запада да ограничи бързо развиващата се програма на Техеран, иранският режим остава решен да увеличи обсега на своите оръжия „до всяка точка, която се счита за необходима“.

Според високопоставен командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), иранските ракети могат да достигат всякакви цели, включително израелска територия. Официален представител заяви пред държавни медии, че снарядите, изстреляни по Израел по време на войната през юни, са ограничили амбициите на еврейската държава.

„Макар че примирие между Израел и Иран беше постигнато след мащабна американска въздушна кампания срещу иранските ядрени съоръжения, режимът не показва намерение да забавя развитието на оръжията си.“

Смъртоносният арсенал на Техеран

Иран разполага с изключително разнообразен арсенал – от ракети с малък и среден до далечен обсег. Това му позволява да снабдява своите регионални съюзници с оръжия, които поддържат конфронтацията с Израел и западното присъствие.

През 2025 г. IRGC демонстрира ракетния си потенциал чрез видеа, показващи подземни бази по южните брегове на страната – доказателство, че Иран ще има достъп до оръжия дори при нападение.

През последните години гвардейците са атакували петролни съоръжения в Сирия, Саудитска Арабия и Северен Ирак и са снабдявали с оръжие организации като „Хамас“, „Хизбула“ и хутите в Йемен.

Fattah 2 – хиперзвуковата заплаха

Сред най-мощните оръжия на Иран е хиперзвуковата ракета Fattah 2, която според Техеран може да преодолява съвременни системи за противовъздушна отбрана и да навлиза в атмосферата с висока скорост на разстояние до 1400 километра.

Предшественикът ѝ – Fattah 1 – привлече внимание със съобщения за участие в удар по израелския град Хайфа това лято.

Международният институт за стратегически изследвания (IISS) класифицира Fattah 1 като балистична ракета със среден обсег и предупреждава, че „развитието ѝ цели да постигне маневреност в и извън атмосферата, осигурявайки по-точна и по-трудна за прехващане ракета“.

Sekkil, Kheibar и Haj Qasem – стратегически заплахи за Израел

Балистичната ракета Sekkil може да носи бойна глава от 700 кг и да поразява цели на разстояние до 2500 км – значително над необходимото за достигане на Израел, който се намира на около 2000 км от Иран.

Сред другите мощни оръжия са Kheibar и Haj Qasem, с обсег съответно 2000 и 1400 км. Последната е проектирана за бързо изстрелване и често се използва от иранските прокси групи при внезапни атаки срещу Израел.

Смята се, че Kheibar притежава една от най-тежките бойни глави в иранския арсенал.

Нито ракетните, нито ядрените амбиции на Иран не са били ограничени от последните събития в региона. Напротив – режимът продължава да развива военната си мощ, целейки да проектира сила и влияние далеч отвъд границите си.