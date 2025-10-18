НА ЖИВО
          Иран отхвърля „ограниченията" върху ядрената си програма

          Отсега нататък „всички разпоредби (на споразумението от 2015 г.), включително ограниченията върху иранската ядрена програма и свързаните с тях механизми, се считат за прекратени", заяви иранското МВнР

          Иран заяви в събота, че вече не е обвързан с ограничения върху ядрената си програма, тъй като изтече знаково 10-годишно споразумение между него и световните сили, въпреки че Техеран потвърди своя „ангажимент към дипломацията“. 

          Отсега нататък „всички разпоредби (на споразумението от 2015 г.), включително ограниченията върху иранската ядрена програма и свързаните с тях механизми, се считат за прекратени“, заяви иранското МВнР в деня на изтичане на договора. 

          В него все пак се добавя, че „Иран категорично изразява ангажимента си към дипломацията“.

          През 2015 г. Иран подписа споразумение за ядрената си програма „шесторката“ – САЩ, Франция, Великобритания, Русия, Китай и Германия. Споразумението му разрешаваше да развива ядрената си програма, но само за мирни цели и ограничаваше обогатяване на плутония до нито от 90%, с което се създаваше ядрено оръжие. В замяна на поетото ограничения отпадаха голяма част от санкциите срещу Иран. Споразумението обаче не предвиждаше ограничения и върху производството на ракети, заради което не бе признато от Израел. В последствие поради неговия натиск от споразумението се отказаха и САЩ в първия мандат на Доналд Тръмп. Иран използва част от новосъздадените ракети в ракетна война срещу Израел в рамките на войната на Израел срещу Хамас.

