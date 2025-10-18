Израел ще отвори граничния пункт Рафах само след предаване на телата на загиналите заложници

Офисът на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви в събота, че граничният пункт Рафах ще бъде отворен отново само след като Хамас предаде телата на всички починали заложници, все още държани в Газа.

„Премиерът Нетаняху е разпоредил граничният пункт Рафах да остане затворен до второ нареждане“, се казва в изявлението.

„Повторното му отваряне ще бъде разгледано въз основа на това как Хамас изпълнява задълженията си за връщане на заложниците и телата на починалите и за прилагане на договорените условия по прекратяването на огъня", добави офисът.

Граничният пункт Рафах, който свързва Ивицата Газа с Египет, остава ключов маршрут за хуманитарна помощ и евакуация, но ще остане затворен до изпълнение на изискванията на Израел.