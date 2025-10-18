Левски гони шампионска победа срещу Черно море във Варна

В неделя Левски ще трябва да затвърди шампионските си амбиции при гостуването на Черно море. Ден по-рано Спартак Варна изненадващо извоюва реми (1:1) срещу Лудогорец, което дава на столичния тим възможност временно да увеличи преднината си на върха до 6 точки.

„Сините“ ще търсят първа победа като гост над „моряците“ от 2022 година насам. Тимът на Илиан Илиев се намира на четвъртото място с 22 точки и е в серия от три победи, едно равенство и едно поражение преди началото на кръга.

„Последният мач между двата тима се проведе на 26 май и завърши без победител – 0:0“, припомнят спортните медии.

Няколко месеца по-рано „моряците“ отстраниха Левски на четвъртфинала за Купата на България.

Хулио Веласкес продължава да няма победа над отбора на Илиан Илиев, което придава допълнителна интрига на предстоящия сблъсък.

Срещата на стадион „Тича“ е насрочена за 17:30 часа в неделя.

Програма за Първа лига в неделя: