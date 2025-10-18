НА ЖИВО
          Левски излезе с остра позиция срещу своите фенове

          "Призоваваме всички, които станат свидетели или разполагат с информация за подобни прояви срещу наши футболисти, да ни информират чрез официалните канали на клуба" - добавиха от ръководството на "сините"

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          От футболен клуб Левски пуснаха съобщение във връзка с информацията от последните дни, че нападателят Мустафа Сангаре е станал обект на расистки убиди. В своето становище ръководителите заявиха, че застават плътно до своите играчи и няма да допускат занашред прояви на език на омразата.

          Цялата полизиця на клуба гласи:

          „ПФК “Левски“ категорично осъжда всякакви форми на расизъм, ксенофобия и дискриминация – онлайн и офлайн. В последните дни нашият нападател Мустафа Сангаре получи обидни и расистки съобщения, а през последните месеци и други наши футболисти подадоха сигнали за подобни прояви. Клубът застава плътно зад своите играчи и няма да толерира език на омразата.

          Напомняме, че и в предишни случаи, включително около гостуването ни на “Апоел“ (Беер Шева), клубът реагира незабавно – подаден беше сигнал до УЕФА, като оказахме пълно съдействие за установяване на извършителите. Тогава израелският клуб беше наказан с глоба от 30 000 евро и частично затваряне на най-малко 500 съседни места за един домакински мач.

          И занапред, при всеки конкретен случай, “Левски” ще сезира незабавно компетентните органи и футболните институции и ще оказва пълно съдействие за идентифициране на извършителите и предприемане на действия по закон. За прояви на расизъм в социалните мрежи клубът ще търси съдействие от Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП-МВР в случаите, когато профилът е анонимен или е налице опит за прикриване на идентичността на автора.

          „Призоваваме всички, които станат свидетели или разполагат с информация за подобни прояви срещу наши футболисти, да ни информират чрез официалните канали на клуба. “Левски“ е клуб на уважението, равенството и свободата – ценности, които ще продължим да защитаваме без компромис“ – написаха от „Герена“ на официалния си сайт.

          1. Все пак София – Запад се славят като такива не знам, какво пискат тия от Подуяне ! 😉 ахахаха

