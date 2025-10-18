Лудогорец с нова неочаквана издънка

Лудогорец и Спартак (Варна) завършиха 1:1 в интригуващ мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Шанде откри за гостите в 26-ата минута, а в началото на втората част Петър Станич изравни.

„Орлите“ веднъж удариха и греда. Домакините опитаха да стигнат до пълния обрат, но без успех и записаха пето равенство от началото на шампионата.

С изпуснатата победа Лудогорец вече изостава на 3 точки от лидера Левски. Двата отбора са с еднакъв брой изиграни срещи – по 11. “Сините” са с 26 точки, докато “орлите” са трети с 23. Спартак, който се представя силно от началото на сезона, вече е седми с 13 т.

„Соколите“, водени от Гьоко Хаджиевски, не познават вкуса на загубата вече в пет поредни срещи.

В първите минути на двубоя шампионите взеха инциативата, но не успяха да стигнат до положения пред Максим Ковальов. В 27-ата минута Спартак откри с първата си опасност пред вратата на Хенрик Бонман. Шанде получи топката на границата на наказателното поле, нагласи си я, и отбеляза в близкия ъгъл – 0:1.

До края на полувремето „орлите“ направиха отчаяни опити да изравнят и почивката дойде при преднина на гостите от Варна.

В началото на втората част шампионите изравниха. Влезлият като резерева Ивайло Чочев подаде по отличен начин на Петър Станич, който наказа Ковальов за 1:1.

В 70-ата минута Лудогорец можеше да стигне до пълния обрат, но удар от непосредствена близост с глава на Ерик Биле се отби в напречната греда.

До края нямаше интересни ситуации и срещата завърши наравно. Така „соколите“ спряха „орлите“ към върха в efbet Лига.

