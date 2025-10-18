Мадуро обяви завършването на плана за защита срещу „американските заплахи“

След разполагането на американски военни кораби край бреговете на Венецуела, президентът Николас Мадуро заяви в събота, че е завършен планът за защита срещу това, което той нарече „американски заплахи“.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи наркокартел, и е разположил значителни военни активи – включително стелт бойни самолети и няколко кораба на американския флот – за борба срещу наркотрафика в Карибите.

Авторитарният социалист Мадуро, обвиняван в манипулиране на изборите миналата година, заяви, че Вашингтон планира смяна на режима.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп посочи, че е разрешил тайни операции на ЦРУ срещу Венецуела, без да предоставя подробности.

В отговор Мадуро нареди учения в цялата страна и разположи войници по границите.

„Днес завършихме всички интегрирани отбранителни зони на страната“, каза Мадуро в запис, публикуван в Telegram.

Той също така обяви ново военно учение, наречено „Независимост 200“. Много от тези учения се провеждат през нощта и не водят до постоянно разполагане на военни сили. Държавната телевизия излъчи кадри на войници, напускащи казарми, а полиция, служители на гражданската защита и членове на цивилната милиция също участваха в маневрите на фона на нарастващото напрежение със САЩ.

Американските сили в Карибите вече са атакували най-малко шест кораба, за които Вашингтон твърди, че превозват наркотици от Венецуела към САЩ, при което са загинали поне 27 души.