Макс Верстапен продължава да притиска Мерцедес и ще тръгне от първо място в спринта

Актуалният шампион във Формула 1 – Макс Верстапен, ще стартира от първа позиция на стартовата решетка в спринтовото състезание на „Пистата на Америките“. Това ще се случи за трети пореден път, след като състезателят спечели спринтовата квалификация в Остин.

Той завъртя най-бързата обиколка на трасето в третия сегмент от квалификацията за 1:32.143. По този начин той остави зад себе си Ландо Норис само на 0.071 секунди. Австралиецът Оскар Пиастри допълни тройката, но остана далеч от темпото на лидера – с изоставане от 0.380 секунди.

Опитният пилот Нико Хюлкенберг изненадващо се класира четвърти, благодарение на сензационното му темпо. Това се превърна в най-доброто му представяне от началото на сезона.

Пети ще започне Джордж Ръсел, следван от Фернандо Алонсо. В топ 10 попаднаха още Карлос Сайнц, Люис Хамилтън, Алекс Албон и миналогодишният победител в Остин – Шарл Льоклер.

Спринтовото състезание от Гран При на САЩ ще стартира в 20 часа българско време