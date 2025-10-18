Марко Бедзеки спечели спринта за Гран При на Австралия

Марко Бецеки (Aprilia Racing) спечели третия си спринт за годината в клас MotoGP на Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Той завърши с 3.149 секунди пред Раул Фернандес (Испания, Trackhouse/Aprilia).

- Реклама -

Състезанието започна драматично за италианеца, след като удари прелитаща чайка в началото на загряващата обиколка. В крайна сметка той изпревари Фернандес четири обиколки преди края и така спечели втори пореден спринт в MotoGP.

Представителят на домакините Джак Милър (Prima Pramac Yamaha) загуби битката с Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM) за последната позиция на подиума. Той бе първият австралиец на първа редица на решетката от Кейси Стоунър през 2012