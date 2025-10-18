НА ЖИВО
          Марко Бедзеки спечели спринта за Гран При на Австралия

          Основната надпревара ще стартира в неделя от 7 часа сутринта българско време

          Снимка: БГНЕС
          Марко Бецеки (Aprilia Racing) спечели третия си спринт за годината в клас MotoGP на Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Той завърши с 3.149 секунди пред Раул Фернандес (Испания, Trackhouse/Aprilia). 

          Състезанието започна драматично за италианеца, след като удари прелитаща чайка в началото на загряващата обиколка. В крайна сметка той изпревари Фернандес четири обиколки преди края и така спечели втори пореден спринт в MotoGP. 

          Представителят на домакините Джак Милър (Prima Pramac Yamaha) загуби битката с Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM) за последната позиция на подиума. Той бе първият австралиец на първа редица на решетката от Кейси Стоунър през 2012

