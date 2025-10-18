Масови протести „Без царе“ заляха Съединените щати срещу политиката на президента Доналд Тръмп

Огромни тълпи излязоха по улиците във всички 50 щата на САЩ, за да изразят гнева си срещу твърдолинейната политика на текущия президент на Америка Доналд Тръмп по време на масовите протести „Без царе“ („No Kings“) – демонстрации, които републиканците осмяха като „Мрази Америка“ („Hate America“) митинги, предаде АФП.
От Ню Йорк и Вашингтон до малките градове в Мичиган и Флорида, протестите се разгръщаха в цялата страна, като организаторите обявиха над 2700 събития и участие на милиони хора.
Недоволните изразиха възмущение от „силовите методи“ на републиканския милиардер, откакто той се върна в Белия дом през януари – включително нападките срещу медиите, съдебните действия срещу опоненти и репресиите срещу мигранти.
Федералното правителство остава блокирано вече трета седмица, след като администрацията на Тръмп уволни хиляди държавни служители, а Конгресът все още не намира изход от кризата.
Хиляди протестиращи изпълниха Таймс скуеър, Бостън Комън и Грант парк в Чикаго.
В нюйоркския квартал Куинс демонстрантите носеха плакати с надписи „Куинс казва: Без царе“ и „Протестираме, защото обичаме Америка и искаме да си я върнем!“, а други скандираха: „Обичаме страната си, но не понасяме Тръмп!“
В Лос Анджелис организаторите планират да издигнат гигантски балон с изображението на Тръмп в памперс, очаквайки около 100 000 участници.
Реакцията на президента беше сдържана.
Неговите съпартийци обаче реагираха остро. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън нарече деня на протеста „митинг на омразата към Америка“.
Републиканецът Том Емер също използва израза „Hate America“ и нарече участниците „терористичното крило“ на Демократическата партия.
Движението „Без царе“ вече излиза и извън границите на САЩ – събития се организират в Канада, а по-малки протести се проведоха в Малага, Испания, и Малмьо, Швеция.
Лия Грийнбърг, съосновател на организацията „Indivisible Project“, осъди опитите на администрацията на Тръмп да разположи Националната гвардия в американски градове и да засили натиска срещу мигрантите.
Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър призова протестиращите „да не се поддават на опитите за сплашване“.
