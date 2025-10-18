Масови протести „Без царе“ заляха Съединените щати срещу политиката на президента Доналд Тръмп

Огромни тълпи излязоха по улиците във всички 50 щата на САЩ, за да изразят гнева си срещу твърдолинейната политика на текущия президент на Америка Доналд Тръмп по време на масовите протести „Без царе“ („No Kings“) – демонстрации, които републиканците осмяха като „Мрази Америка“ („Hate America“) митинги, предаде АФП.

От Ню Йорк и Вашингтон до малките градове в Мичиган и Флорида, протестите се разгръщаха в цялата страна, като организаторите обявиха над 2700 събития и участие на милиони хора.

„Ето така изглежда демокрацията!“ – скандираха хиляди близо до Националния мол във Вашингтон.

„Хей, хей, хо, хо, Доналд Тръмп трябва да си върви!“ – викаха демонстранти, развяващи американски знамена.

Недоволните изразиха възмущение от „силовите методи“ на републиканския милиардер, откакто той се върна в Белия дом през януари – включително нападките срещу медиите, съдебните действия срещу опоненти и репресиите срещу мигранти.

Федералното правителство остава блокирано вече трета седмица, след като администрацията на Тръмп уволни хиляди държавни служители, а Конгресът все още не намира изход от кризата.

Хиляди протестиращи изпълниха Таймс скуеър, Бостън Комън и Грант парк в Чикаго.

„Никога не съм си представяла, че ще доживея смъртта на моята страна като демокрация“, каза 69-годишната пенсионерка Колийн Хофман, докато маршируваше по Бродуей.

„Намираме се в криза – жестокостта на този режим, авторитаризмът… Просто не мога да стоя у дома и да не правя нищо.“

В нюйоркския квартал Куинс демонстрантите носеха плакати с надписи „Куинс казва: Без царе“ и „Протестираме, защото обичаме Америка и искаме да си я върнем!“, а други скандираха: „Обичаме страната си, но не понасяме Тръмп!“

В Лос Анджелис организаторите планират да издигнат гигантски балон с изображението на Тръмп в памперс, очаквайки около 100 000 участници.

Реакцията на президента беше сдържана.

„Казват, че ме наричат цар. Аз не съм цар“, заяви той пред Fox News.

Неговите съпартийци обаче реагираха остро. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън нарече деня на протеста „митинг на омразата към Америка“.

„Там ще се съберат марксистите, социалистите, анархистите и пропалестинското крило на крайнолевите демократи“, каза той.

Републиканецът Том Емер също използва израза „Hate America“ и нарече участниците „терористичното крило“ на Демократическата партия.

Движението „Без царе“ вече излиза и извън границите на САЩ – събития се организират в Канада, а по-малки протести се проведоха в Малага, Испания, и Малмьо, Швеция.

„Ние сме страна на равни хора“, заяви Дейрдре Шифелинг от Американския съюз за граждански свободи, подчертавайки, че протестиращите настояват законите да важат за всички и демокрацията да бъде защитена.

Лия Грийнбърг, съосновател на организацията „Indivisible Project“, осъди опитите на администрацията на Тръмп да разположи Националната гвардия в американски градове и да засили натиска срещу мигрантите.

„Това е класическият авторитарен сценарий: заплашвай, клевети и лъжи, за да сплашиш хората и да ги подчиниш“, каза тя.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър призова протестиращите „да не се поддават на опитите за сплашване“.