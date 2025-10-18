Москва: Още е рано за контакт с България за полета на Путин преди срещата му с Тръмп

Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко.
„Още е рано“, каза той пред РИА „Новости“ в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.
Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област на РФ, както и Беларус
На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината. След разговора, продължил 2,5 часа, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.
Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.
Бъркаш хората с тия епитети. Фашиста наркоман е Зеленски- доказано е. А Путин ги бие такива.
Най – накрая чичо Доналд ще прати неговият самолет до Москва да го вземе и ще минат от дет’си сакат!
Забравете я България вече! Военнопрестъпникът Путя няма право да се намира в българското въздушно пространство! Четата му също! Ние сме страна признала съда в Хага и като такава, следва да изпълняваме разпорежданията му и да съдействаме за задържането на обявени за издирване престъпници!
Ще отиде с АВТОМОБИЛ , докато всички гледат небето.
Hristo Hristov защото е страхливец
БЪЛГАРИЯ , РУМЪНИЯ И ПОЛША СА ЛОЯЛНИ КЪМ МНС ! МОГЕ ДА ОПИТАТ РЕКЕТ КЪМ БЪЛГАРИЯ , ПРЕДВИД ДОНДУКОВ 2 !
Няма нужда да минава през България. Черно Море – Румъния – Унгария. От тук му е заобиколен маршрут.
урсула ще ни изгони от евросъюза
Stoyan Rachev а де тоЗ късмет 🤣🤣
Stoyan Rachev а дано ни изгони. Ама надали…
Много руски трол, много нещо!
Boris Georgiev а хамерикански още по
Boris Georgiev, явно Путин им плаща повече отколкото Сорос на Вас.
Boris Georgiev, завиждаш!
Тази среща не трябва да се състои!
Хич не му трябва, изобщо не са надеждни нашите политмалоумници. През България – не.Не се знае какъв мръсен номер ще му спретнат. Тук е беззаконие и не е адекватна държавата.
Daniela Koeva Като те гледам млада жена си ,може ли да си толкова проста
Радослав Павлов скрий се
Daniela Koeva Къде да се скрия бе тъпанарко ,внимавай ,знам къде живееш
Няма европейска държава, която да се осмели да свали самолета или да арестува Путин! Всички са паленца в сравнение с Мечката!
Мале какви глупаци сме
Русия ние спасила а ние кво
Само глупаци тук.
Малеее
Предполагам,че България ще прати полицай,катаджия на всяко облаче над скъпоценното ни въздух пространство.
Свилен Петров Тагаренко ще се прави на камикадзе 😁😁😁
Не знам колко е рано, но дженерал Йода от ДъБъ вече е заел позиция с прашката да сваля самолета на Путин 😂😂😂
Mario Ivanovich това беше яко🤣🤣🤣🤣
Не трябва да се допуска да прелита над Българска територия
Ognyan Ganchev Ами, сваляй го. Имаш ли прашка? Ще ти трябва и памперс😁😁😁.
Ognyan Ganchev че кой беше ти да казваш а Натаняхо викаш Може да Минава!!
Защо?
Ognyan Ganchev Точно теб, украинската подлога ще питат за разрешение 😂
Ognyan Ganchev ами спри го ⛔😀😀😀
Ognyan Ganchev че кой би го спрял?
Ognyan Ganchev определено не си в час
Ognyan Ganchev И кой от тия дуп*едавци тук ще го спре и закара до Хага?? Аааа…ние имамее ф-16ки..😉🤣🤣