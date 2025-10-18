НА ЖИВО
      неделя, 19.10.25
          Европа Политика

          Москва: Още е рано за контакт с България за полета на Путин преди срещата му с Тръмп

          В същото време стана ясно, че премиерът на Унгария Виктор Орбан е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

          Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко.

          „Още е рано“, каза той пред РИА „Новости“ в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.

          Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област на РФ, както и Беларус

          На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината. След разговора, продължил 2,5 часа, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

          Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.

          34 КОМЕНТАРА

          1. Бъркаш хората с тия епитети. Фашиста наркоман е Зеленски- доказано е. А Путин ги бие такива.

          2. Най – накрая чичо Доналд ще прати неговият самолет до Москва да го вземе и ще минат от дет’си сакат!

          3. Забравете я България вече! Военнопрестъпникът Путя няма право да се намира в българското въздушно пространство! Четата му също! Ние сме страна признала съда в Хага и като такава, следва да изпълняваме разпорежданията му и да съдействаме за задържането на обявени за издирване престъпници!

          6. БЪЛГАРИЯ , РУМЪНИЯ И ПОЛША СА ЛОЯЛНИ КЪМ МНС ! МОГЕ ДА ОПИТАТ РЕКЕТ КЪМ БЪЛГАРИЯ , ПРЕДВИД ДОНДУКОВ 2 !

          7. Няма нужда да минава през България. Черно Море – Румъния – Унгария. От тук му е заобиколен маршрут.

          11. Хич не му трябва, изобщо не са надеждни нашите политмалоумници. През България – не.Не се знае какъв мръсен номер ще му спретнат. Тук е беззаконие и не е адекватна държавата.

          12. Няма европейска държава, която да се осмели да свали самолета или да арестува Путин! Всички са паленца в сравнение с Мечката!

          14. Предполагам,че България ще прати полицай,катаджия на всяко облаче над скъпоценното ни въздух пространство.

          15. Не знам колко е рано, но дженерал Йода от ДъБъ вече е заел позиция с прашката да сваля самолета на Путин 😂😂😂

