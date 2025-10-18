НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Надежда Бобчева: От днес започваме събирането на боклука в София по график

          "Столична община вече разполага с десет сметосъбиращи камиони, тепърва се търси персонал за тях" - обясни зам.-кметът на София по направление "Зелена система, екология и земеползване"

          Снимка: БГНЕС
          „От днес започваме да тестваме почистване на боклука по график, независимо от ситуацията по районите. Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът на сметосъбиране.“ Това каза заместник-кметът на София по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева.

          „Забелязва се намаляване на количеството боклук и повишаване на разделното събиране в районите ,,Люлин“ и ,,Красно село“ – допълни Бобчева. За събирането на отпадъците в цветните контейнери общината не плаща нищо, така че с разделно събиране се облекчава работата на общината. 

          „Столична община вече разполага с десет сметосъбиращи камиони, тепърва се търси персонал за тях, обясни зам.-кметът. Намеренията на общината са „Софекострой“ ЕАД да обслужва засегнатите райони, и надеждите са до месец – месец и половина да може да извършва поддръжка, сметосъбиране и извозване на боклука в районите ,,Люлин“ и ,,Красно село“ – посочи Бобчева. 

          Критичните точки за сметосъбирането са в районите с по-тесни улици и там, където обслужването трябва да става в часовете след 20:00 часа. Такива има около болницата „Н.И. Пирогов”, както и в квартали като „Бъкстон“ и „Борово“. 

          Припомняме, че утре изтича поставеният от кмета Васил Терзиев срок на „кризисната ситуация“ със сметоизвозването в Люлин и Красно село, след като общината отказа за подпише договор с досегашната фирма, която обслужваше районите. До момента общината плащаше по 120 на тон събран боклук, прогнозите бяха, че с подписването на новите договори услугата ще скочи до 144 лева на тон, но от фирмата поискаха 420 лв. на тон. Това ще означава почти 200% увеличение на таксата за смет на софиянци, което няма да се допусне по думите на кмета Терзиев.

