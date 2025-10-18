НА ЖИВО
          Наталия Киселова: Винаги е трудно през последните четири години, благодаря на всички партии, които ме подкрепиха

          "Очаквам колективните органи на Българската социалистическа партия, както и на коалиция "БСП-Обединена левица" следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, да вземат решение" - допълни председателят на Парламента

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че очаква още следващата седмица стабилността в управлението да бъде възстановена.

          Тя коментира въпроса за смяната й от поста председател на Народното събрание, който беше повдигнат преди дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

          „Винаги „стои на масата“. Аз искам да благодаря в тази връзка на всички партии от коалиция „БСП-Обединена левица“ за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена. Още миналата година по това време, когато минаха изборите, мисля, че беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е трудно и е въпрос на компромиси, въпрос на разговори, така, че не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно последните четири години“, коментира председателят на парламента, цитирана от БНР.

          „Разговорите в управляващата коалиция продължават“, заяви още Наталия Киселова.

          „Разговорите в парламентарната група бяха и ще продължат. Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на Българската социалистическа партия, както и на коалиция „БСП-Обединена левица“ следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, колективните органи да вземат решение“, посочи още тя.

