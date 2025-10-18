Наталия Киселова: Винаги е трудно през последните четири години, благодаря на всички партии, които ме подкрепиха

Председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че очаква още следващата седмица стабилността в управлението да бъде възстановена.
- Реклама -
Тя коментира въпроса за смяната й от поста председател на Народното събрание, който беше повдигнат преди дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
„Винаги „стои на масата“. Аз искам да благодаря в тази връзка на всички партии от коалиция „БСП-Обединена левица“ за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена. Още миналата година по това време, когато минаха изборите, мисля, че беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е трудно и е въпрос на компромиси, въпрос на разговори, така, че не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно последните четири години“, коментира председателят на парламента, цитирана от БНР.
„Разговорите в управляващата коалиция продължават“, заяви още Наталия Киселова.
„Разговорите в парламентарната група бяха и ще продължат. Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на Българската социалистическа партия, както и на коалиция „БСП-Обединена левица“ следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, колективните органи да вземат решение“, посочи още тя.
Председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че очаква още следващата седмица стабилността в управлението да бъде възстановена.
- Реклама -
Тя коментира въпроса за смяната й от поста председател на Народното събрание, който беше повдигнат преди дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
„Винаги „стои на масата“. Аз искам да благодаря в тази връзка на всички партии от коалиция „БСП-Обединена левица“ за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена. Още миналата година по това време, когато минаха изборите, мисля, че беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е трудно и е въпрос на компромиси, въпрос на разговори, така, че не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно последните четири години“, коментира председателят на парламента, цитирана от БНР.
„Разговорите в управляващата коалиция продължават“, заяви още Наталия Киселова.
„Разговорите в парламентарната група бяха и ще продължат. Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на Българската социалистическа партия, както и на коалиция „БСП-Обединена левица“ следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, колективните органи да вземат решение“, посочи още тя.
Овце трябват , а не достойни . Политика да има послушковци
Подлоги
Грозно и нагло.
Тази е срам за човечеството! Такова навеждане, такова отстъпление от правото, такова отстъпление от конституциата от това нещо на снимката… Да заминава за ЕС, това нещо на снимката мрази България, мрази и българския суверен, като еднолично отказа СУВЕРЕНЪТ да бъде питан! Национален предател е!
„Разговорите в управляващата коалиция продължават“, заяви още Наталия Киселова.
Разговорите в управляващата коалиция продължават и подкупите се дигат!
Няма нещо , което да устои на сребърниците от настоящите гадове!Освен въжето по-късно или малко по-късно …! Това е фаталната съдба за вас! Срахът ви обединява на групи!Но! Не чакайте милост, защото войната няма да приключи сега ,а решенията ви не могат да почакат! Бойко ще оцелее! Вие НЕ! Златото не се намагнитизирва! Няма как да стигне за всички! Вие сте наемна безмозъчна плът и приключвате!
Еееее,не всички свине дочакват Коледа!!!!
Егати гроэотилото срам эа България
Добре че тиквата ни пази от комунистите.
Anatoli Dimitrov Той с членска книжка БКП !?
И не подава оставка ..тцтц
Просто казано: партиите които подкрепиха избора на председател на НС освен добродетели им липсват критерии и лош вкус към физическата, духовната красота на
дадената личност.
Не и твоята, кажи колкото си ….. толкова и подай оставката
Я,възкръсна Данчо Полицая!@
Решението е вън БСП от зглобката на Герб – ново начало защото започнахте да тайте омраза от народа.
Е на женския толкоз все една сергия ши са намери….
Пиян де такова
С Вас сме, г-жо Киселова! Пълна подкрепа за Народната Партия ГЕРБ, ДПС Ново начало, БСП и ИТН! За стабилна и сигурна България!
Данчо Полицая Оставка !
Данчо Полицая може да сме на дъното,въпроса е да подкрепим😂😁😂😁😂😁
Radka Rashkova То от такива подкрепачи страда обикновения бълг народ!
Данчо Полицая Оставка !
Данчо Полицая президент, президент 😂
Леле, тая грешка на природата ни беше председател на НС и спря Референдума!!!
This was so insightful. I took notes while reading!