Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари – вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното ТОЛ управление. Една изключително важна функция на модерната тол система, която изградихме в третия кабинет на Бойко Борисов и която незнайно защо дълги години не беше пускана от служебните и редовни правителства след нас.
- Реклама -
Това написа в профила си във фейсбук депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.
„Както се казва – “авантата” за тировете свърши. Санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм – защото претоварените тирове са изключително рискови участници в движението. Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването й от претоварени тирове я деформира – всички сме виждали “коловозите” в асфалта.
На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври – 147, сочат данни на Националното тол управление. Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш. Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.
Поздравявам новия екип на Националното ТОЛ управление за последователните усилия в прилагането на контрола и санкционирането на нарушителите. Гражданите очакват от нас работещи решения и с общи усилия ги въвеждаме“.
Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари – вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното ТОЛ управление. Една изключително важна функция на модерната тол система, която изградихме в третия кабинет на Бойко Борисов и която незнайно защо дълги години не беше пускана от служебните и редовни правителства след нас.
- Реклама -
Това написа в профила си във фейсбук депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.
„Както се казва – “авантата” за тировете свърши. Санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм – защото претоварените тирове са изключително рискови участници в движението. Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването й от претоварени тирове я деформира – всички сме виждали “коловозите” в асфалта.
На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври – 147, сочат данни на Националното тол управление. Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш. Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.
Поздравявам новия екип на Националното ТОЛ управление за последователните усилия в прилагането на контрола и санкционирането на нарушителите. Гражданите очакват от нас работещи решения и с общи усилия ги въвеждаме“.
Този в едно с Бойко раздаваха пачките пари от джипката.
А събраните глоби колко са!!!!
Къде отиват събраните глоби . Прозрачност . Прозрачност , да се раьбира какви се прави с тези средства .
А твоята заплата, без други добавки, като комисионни, ДМС и др. колко стана? И не само твоята заплата, а на всички бюджетни служители?
На тоя трябва да се казва кокорчо!Като настъпена жаба е ! Пътник в джипката на боко !
Досега защо не ги събирахте
Колко е щастлив идиота
Ти колко открадна простак такъв Нали си десната ръка на мутрата Борисов.Толкова сте нагли.Лъжете народа само и само да крадете.
Този понеже е много умен и алчен има жилище в едно от деретата на Бояна !
Нло
Ооооо! Оригиналния КОКОРЧО!? И този велик усвоител на обществени средства изпълзя от дупката и сега коментира наложени глоби и т. н. Основната им и единствена цел е пълнене на хазната само дето средствата от хазната отиват с техните смръдливи джобчета
Само на българските.Другите се измъкват ненаказани.
Голямо крадене от народните пари ще падне
Неуспешен опит за аборт.
Тая шушумига къв го играе!?
Ааа,да!Камъка върху който пикат главните герои Шиши и Туту🤣
Тоя мръсник не мога да го гледам, повръща ми се..
Още може, сега и събираемост да има.
Ще падне крадене!
То пътната настилка и без това не е качествена от икономии
Отврат
Тоз се отвози на шипката на баце.Сега тя е на трупчета.
Гнилоч!Я се дръж като човек!Та ти не си !
Това добре, ма къде ще отидат???
Ще ти изхвърчат очите от почудаА колко вие сте вземали
Я по-ясно и изцъклено…
Гербераслата отрепка скоро ще мина към НН
Каква е тая извънземна система????
Дори австрийците които правиха нашата нямат такава в Австрия….
Там трябва да намалиш до 5 км/ч за да те притеглят….
А в България….и с 80 те теглят….
Ба си и чудото…
Ще омажеш брадата
Нали трябва да пълнитее хазната как
Асо е вярно-много добре! Само да не е чудо за 3 дни.