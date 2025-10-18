Открита е самоличността на тялото на заложник върнат от Хамас

Самоличността на тялото на починал заложник е успешно идентифицирано като Елияху Маргалит, това предаде офисът на израелския премиер Бенямин Нетаняху по-рано днес.

- Реклама -

Веднага след това семейството на Елияху Маргалит е било информирано, че е открита самоличността на тялото на техния близък.

В публично изявление на офиса на Нетаняху е съобщено, че Израел няма да прави компромиси и да пести усилия докато не се върнат телата на всички загинали.